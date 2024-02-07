Коллекцию самоваров и икон обнаружили во время обысков в офисе донского полицейского

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Напомним, накануне стало известно, что в Ростовской области огласили приговоры по делу о взяточничестве. Фигурантами дела стали военнослужащий Родион Голенков и полковник полиции в отставке Владимир Василенко. Мужчины пытались приобрести базы данных в информационных массивах ФСБ.
В итоге обоих мужчин задержали, а ФСБ поделились кадрами обысков в кабинете одного из мужчин. На фото видно, что подозреваемый коллекционировал иконы и самовары, которые украшают его книжные шкафы. На полках выставлены не меньше пяти икон, а на шкафах стоят 12 самоваров.
Ранее в Ростове-на-Дону провели обыски в управлении по борьбе с коррупцией.