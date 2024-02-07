rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:12

Published Сегодня, 11:12

Modified Сегодня, 11:16

Updated Сегодня, 11:16

Коллекцию самоваров и икон обнаружили во время обысков в кабинете донского полицейского

Коллекцию самоваров и икон обнаружили во время обысков в офисе донского полицейского

7 февраля 2024, 11:12
Фото: пресс-служба ФСБ Ростовской области
Коллекцию самоваров и икон обнаружили во время обысков в кабинете донского полицейского

Появились кадры обысков в офисе экс-полковника полиции из Ростовской области

В Ростовской области во время обысков в офисе отставного полковника полиции Владимира Василенко обнаружили коллекцию самоваров и икон, снимками поделилась пресс-служба ФСБ региона.

Напомним, накануне стало известно, что в Ростовской области огласили приговоры по делу о взяточничестве. Фигурантами дела стали военнослужащий Родион Голенков и полковник полиции в отставке Владимир Василенко. Мужчины пытались приобрести базы данных в информационных массивах ФСБ.

Фото: УФСБ России по Ростовской области

В итоге обоих мужчин задержали, а ФСБ поделились кадрами обысков в кабинете одного из мужчин. На фото видно, что подозреваемый коллекционировал иконы и самовары, которые украшают его книжные шкафы. На полках выставлены не меньше пяти икон, а на шкафах стоят 12 самоваров.

Ранее в Ростове-на-Дону провели обыски в управлении по борьбе с коррупцией.

Читайте также:
Силовики пришли с обысками в «Ростовгорсвет»Эксперт Михайлов рассказал, что последует за обыском в Ленинском суде РостоваНаркоторговца в бронежилете задержали в Ростове-на-Дону
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Военнослужащий#ФСБ#Надежда Пустяк#Последние новости Ростова на сегодня#Обыски#Задержание#Уголовное дело#18+#Взяточничество#Шкафы#Происшествия
Подпишитесь
Пытавшегося вступить в ВСУ экстремиста из Новочеркасска признали невменяемым
Сегодня, 11:09
Масштабное переустройство разрешила провести экспертиза на М-4 «Дон»
Сегодня, 10:42
Более трех тонн овощей изъяли Роспотребнадзор в Ростовской области в 2023 году
Сегодня, 09:53
Логвиненко сообщил о разрушении до 150 тысяч «квадратов» дорог каждый год
Сегодня, 09:35
Обыски прошли в полиции Ростова в отделе по борьбе с коррупцией
Сегодня, 09:29