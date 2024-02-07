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Published Сегодня, 09:35

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Updated Сегодня, 09:37

Власти Ростова объявили, что в городе разрушены до 150 тысяч «квадратов» дорог

Логвиненко сообщил о разрушении до 150 тысяч «квадратов» дорог каждый год

7 февраля 2024, 09:35
Фото: 1MI
Власти Ростова объявили, что в городе разрушены до 150 тысяч «квадратов» дорог
В Ростове рассказали, сколько дорог предстоит отремонтировать на территории города, об этом сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко объявил, что в течение года на территории города фиксируют разрушение покрытия дорог общей площадью от 130 до 150 тысяч квадратных метров.

По словам Алексея Логвиненко, город готов к подобному объему дорожных работ. За прошедший месяц с начала 2024 года в Ростове отремонтировали около 14 квадратных метров дорог, на объектах работали от 12 до 14 дорожных бригад.

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Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко добавил, что власти города сотрудничают с владельцами инженерных коммуникаций, чтобы те приводили в порядок дороги после плановых и ремонтных работ.

«Ресурсоснабжающие организации имеют около 2000 разрытий, по которым у нас есть претензии к качеству ремонта», — рассказал Алексей Логвиненко, добавив, что власти города работают с претензиями. В Арбитражном суде Ростовской области находятся иски на общую сумму 32,5 миллиона рублей.

Кроме того, уже в 2024 году город рассчитывает получить на ремонт дорог 1,5 миллиарда рублей, к работам планируют приступить после улучшения погодных условий.

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