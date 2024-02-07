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Published Сегодня, 10:42

Modified Сегодня, 10:44

Updated Сегодня, 10:44

Масштабное переустройство разрешила провести экспертиза на М-4 «Дон»

Масштабное переустройство разрешила провести экспертиза на М-4 «Дон»

7 февраля 2024, 10:42
Фото: donland.ru
Масштабное переустройство разрешила провести экспертиза на М-4 «Дон»

Экспертиза разрешила переложить коммуникации на трассе М-4 «Дон»

Проект реконструкции коммуникаций на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области получил положительное заключение госэкспертизы, сообщает Единый государственный реестр заключений.

Речь идет об участке с 933 по 1024 километры в донском регионе. Планируется заняться переустройством коммуникаций компании «Россети».

Теперь проектная документация получила положительное заключение. Когда именно пройдут работы и сколько они будут стоить, не раскрывается.

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Ранее водители составили народную карту ям на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Они уже длительное время жалуются на большие выбоины на дорогах и проколотых колесах автомобилей.

До этого эксперт рассказал об «участке смерти» на дороге М-4 в донском регионе. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Реконструкция#Дороги#Коммуникации#Госэкспертиза#Проколотые колеса
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