Масштабное переустройство разрешила провести экспертиза на М-4 «Дон»

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Речь идет об участке с 933 по 1024 километры в донском регионе. Планируется заняться переустройством коммуникаций компании «Россети».
Теперь проектная документация получила положительное заключение. Когда именно пройдут работы и сколько они будут стоить, не раскрывается.
Ранее водители составили народную карту ям на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Они уже длительное время жалуются на большие выбоины на дорогах и проколотых колесах автомобилей.
До этого эксперт рассказал об «участке смерти» на дороге М-4 в донском регионе. Материал на эту тему читайте по ссылке.