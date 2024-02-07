Между Ростовом и Батайском построят коттеджный поселок

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
В начале февраля власти Ростова-на-Дону опубликовали постановление о строительстве коттеджного поселка в границах улиц Шоссейной — Южного подъезда — Пойменной.
Согласно документам, в зоне, где регулярно откачивают воду, планируют построить несколько десятков капитальных зданий, среди них жилые дома, два многофункциональных общественных здания с офисами и магазинами, одно здание высотой до 21 этажа, а также оборудовать парковку на 274 автомобиля.
Все это будет расположено в непосредственной близости от ТЦ «Мегамаг». В поселке смогут жить около 280 человек, а сам он будет расположен на площади 68 гектаров. Застройщиком выступит ООО «Инвестгрупп».
Ранее ростовский депутат Евгений Бессонов заявил, что в Ростове необходимо построить несколько мостов на левый берег Дона.