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Published Сегодня, 06:42

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Между Ростовом и Батайском построят коттеджный поселок

Между Ростовом и Батайском построят коттеджный поселок

7 февраля 2024, 06:42
Фото: freepik
Между Ростовом и Батайском построят коттеджный поселок
На левом берегу Дона в Ростове планируют построить коттеджный поселок на более чем 200 жителей, документы появились на портале администрации города.

В начале февраля власти Ростова-на-Дону опубликовали постановление о строительстве коттеджного поселка в границах улиц Шоссейной — Южного подъезда — Пойменной.

Согласно документам, в зоне, где регулярно откачивают воду, планируют построить несколько десятков капитальных зданий, среди них жилые дома, два многофункциональных общественных здания с офисами и магазинами, одно здание высотой до 21 этажа, а также оборудовать парковку на 274 автомобиля.

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В поселке смогут жить около 280 человек, а сам он будет расположен на площади 68 гектаров.В поселке смогут жить около 280 человек, а сам он будет расположен на площади 68 гектаров.
В поселке смогут жить около 280 человек, а сам он будет расположен на площади 68 гектаров.В поселке смогут жить около 280 человек, а сам он будет расположен на площади 68 гектаров.
В поселке смогут жить около 280 человек, а сам он будет расположен на площади 68 гектаров.В поселке смогут жить около 280 человек, а сам он будет расположен на площади 68 гектаров.
В поселке смогут жить около 280 человек, а сам он будет расположен на площади 68 гектаров.
Фото: администрация Ростова

Все это будет расположено в непосредственной близости от ТЦ «Мегамаг». В поселке смогут жить около 280 человек, а сам он будет расположен на площади 68 гектаров. Застройщиком выступит ООО «Инвестгрупп».

Ранее ростовский депутат Евгений Бессонов заявил, что в Ростове необходимо построить несколько мостов на левый берег Дона.

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