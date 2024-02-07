На черемуху и урны: на сквер «Пионерский» в Ростове потратят 42 млн рублей

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
Modified Сегодня, 16:23
Updated Сегодня, 16:23
В сквере, расположенном на Профсоюзной улице, хотят обустроить дорожки. Также там появятся детские игровые площадки, новые фонари, скамейки и урны. В планах и высадка деревьев и кустарников, например, можжевельника, спиреи, лип, кленов, черемухи.
На все это потратят 42 миллиона рублей. Однако большая часть суммы — 40 миллионов — получена от федеральных властей. Оставшиеся деньги дали региональные и городские власти.
Закончить работы по благоустройству сквера планируют осенью.
Ранее сообщалось, что в Волгодонске благоустроят бульвар вдоль сквера «Дружба».
До этого Госэкспертиза одобрила проект благоустройства парка на Вересаева в Ростове.