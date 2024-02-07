rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:21

Published Сегодня, 16:21

Modified Сегодня, 16:23

Updated Сегодня, 16:23

В Железнодорожном районе в этом году займутся благоустройством сквера «Пионерский»

На черемуху и урны: на сквер «Пионерский» в Ростове потратят 42 млн рублей

7 февраля 2024, 16:21
Фото: Администрация Ростова
В Железнодорожном районе в этом году займутся благоустройством сквера «Пионерский»

На благоустройство сквера «Пионерский» в Ростове потратят 42 млн руб

В Железнодорожном районе в этом году займутся благоустройством сквера «Пионерский», подробностями поделилась городская администрация.

В сквере, расположенном на Профсоюзной улице, хотят обустроить дорожки. Также там появятся детские игровые площадки, новые фонари, скамейки и урны. В планах и высадка деревьев и кустарников, например, можжевельника, спиреи, лип, кленов, черемухи.

На все это потратят 42 миллиона рублей. Однако большая часть суммы — 40 миллионов — получена от федеральных властей. Оставшиеся деньги дали региональные и городские власти.

В Ростовской области вскрылись крупные хищения при благоустройстве парка
Узнать подробнее

Закончить работы по благоустройству сквера планируют осенью.

Ранее сообщалось, что в Волгодонске благоустроят бульвар вдоль сквера «Дружба».

До этого Госэкспертиза одобрила проект благоустройства парка на Вересаева в Ростове.

Читайте также:
Колбасный магазин «Тавр» вспыхнул на Буденновском в РостовеРостов сотрясают громкие задержания, пока власти ставят рекорды по тратам на дорогиПлохие дороги становятся причиной каждого четвертого ДТП в Ростове
#Город#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Волгодонск#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов
Подпишитесь
Коллекцию самоваров и икон обнаружили во время обысков в офисе донского полицейского
Сегодня, 11:12
Пытавшегося вступить в ВСУ экстремиста из Новочеркасска признали невменяемым
Сегодня, 11:09
Масштабное переустройство разрешила провести экспертиза на М-4 «Дон»
Сегодня, 10:42
Более трех тонн овощей изъяли Роспотребнадзор в Ростовской области в 2023 году
Сегодня, 09:53
Логвиненко сообщил о разрушении до 150 тысяч «квадратов» дорог каждый год
Сегодня, 09:35
Обыски прошли в полиции Ростова в отделе по борьбе с коррупцией
Сегодня, 09:29