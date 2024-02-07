На черемуху и урны: на сквер «Пионерский» в Ростове потратят 42 млн рублей

В сквере, расположенном на Профсоюзной улице, хотят обустроить дорожки. Также там появятся детские игровые площадки, новые фонари, скамейки и урны. В планах и высадка деревьев и кустарников, например, можжевельника, спиреи, лип, кленов, черемухи.