Неожиданная коллекция: появились кадры обыска у отставного полковника на Дону

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
В кабинете Василенко оказались несколько шкафов, заполненных книгами. Можно сказать, что они заполняют большую часть свободного пространства.
А в центре находится массивный стол с небольшим флагом России и опять же книгами, рядом стоит кресло, возможно, обшитое кожей. На этом фоне выделяются коллекция самоваров, стоящих на шкафах, а также несколько икон.
Добавим, что Василенко вместе с военнослужащим Родионом Голенковым стал фигурантом уголовного дела. Причиной оказалась попытка приобрести базы данных в информационных массивах ФСБ, в результате чего их осудили.
Ранее стало известно, что сотрудницу техникума в Волгодонске будут судить за взятки от нерадивого студента.