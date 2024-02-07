rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:21

Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

Неожиданная коллекция: появились кадры с обыска у отставного полковника на Дону

Неожиданная коллекция: появились кадры обыска у отставного полковника на Дону

7 февраля 2024, 13:21
Фото: пресс-служба ФСБ Ростовской области
Неожиданная коллекция: появились кадры с обыска у отставного полковника на Дону

Появились кадры обыска у отставного полковника Василенко в Ростовской области

В Интернете опубликовали кадры обыска в офисе отставного полковника полиции Владимира Василенко в Ростовской области, снимки разместило региональное УФСБ.

В кабинете Василенко оказались несколько шкафов, заполненных книгами. Можно сказать, что они заполняют большую часть свободного пространства.

А в центре находится массивный стол с небольшим флагом России и опять же книгами, рядом стоит кресло, возможно, обшитое кожей. На этом фоне выделяются коллекция самоваров, стоящих на шкафах, а также несколько икон.

В Ростове кончаются места для могил, пока врачи лечат онкобольных за взятки
Узнать подробнее
Появились кадры с обыска у отставного полковника Василенко в Ростовской областиПоявились кадры с обыска у отставного полковника Василенко в Ростовской области
Появились кадры с обыска у отставного полковника Василенко в Ростовской области
Фото: пресс-служба ФСБ Ростовской области

Добавим, что Василенко вместе с военнослужащим Родионом Голенковым стал фигурантом уголовного дела. Причиной оказалась попытка приобрести базы данных в информационных массивах ФСБ, в результате чего их осудили.

Ранее стало известно, что сотрудницу техникума в Волгодонске будут судить за взятки от нерадивого студента.

Читайте также:
В Ростове кончаются места для могил, пока врачи лечат онкобольных за взяткиПациентов онкодиспансера лечили за взятки в Ростовской областиСотрудницу техникума в Волгодонске будут судить за взятки от нерадивого студента
#Россия#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Уголовное дело#УФСБ
Подпишитесь
Коллекцию самоваров и икон обнаружили во время обысков в офисе донского полицейского
Сегодня, 11:12
Пытавшегося вступить в ВСУ экстремиста из Новочеркасска признали невменяемым
Сегодня, 11:09
Масштабное переустройство разрешила провести экспертиза на М-4 «Дон»
Сегодня, 10:42
Более трех тонн овощей изъяли Роспотребнадзор в Ростовской области в 2023 году
Сегодня, 09:53
Логвиненко сообщил о разрушении до 150 тысяч «квадратов» дорог каждый год
Сегодня, 09:35
Обыски прошли в полиции Ростова в отделе по борьбе с коррупцией
Сегодня, 09:29