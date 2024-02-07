Обыски прошли в полиции Ростова в отделе по борьбе с коррупцией

Издание, ссылаясь на источник, сообщает, что задержали начальника 8-го отдела управления по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД Александра Левченко, и ему якобы вменяют совершение коррупции. Но официальных комментариев об этом не было, вся информация уточняется.