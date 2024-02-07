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Posted Сегодня, 09:29

Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

Названы подробности задержания высокопоставленного полицейского в Ростове

Обыски прошли в полиции Ростова в отделе по борьбе с коррупцией

7 февраля 2024, 09:29
Фото: 78.rosguard.gov.ru
Названы подробности задержания высокопоставленного полицейского в Ростове
В Ростове-на-Дону прошли обыски в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции, пишет ТАСС.

Издание, ссылаясь на источник, сообщает, что задержали начальника 8-го отдела управления по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД Александра Левченко, и ему якобы вменяют совершение коррупции. Но официальных комментариев об этом не было, вся информация уточняется.

«СМИ писали, что Левченко мог быть задержан за поборы, а деньги предназначались для управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Здесь теперь устроили обыски», — говорится в публикации.

В Ростове кончаются места для могил, пока врачи лечат онкобольных за взятки
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Ранее стало известно, что пациентов онкодиспансера лечили за взятки в донском регионе. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

До этого говорилось, что сотрудницу техникума в Волгодонске будут судить за взятки от нерадивого студента.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Коррупция#Обыски#Полицейский#Задержание#Происшествия#Поборы
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