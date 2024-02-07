Обыски прошли в полиции Ростова в отделе по борьбе с коррупцией

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Издание, ссылаясь на источник, сообщает, что задержали начальника 8-го отдела управления по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД Александра Левченко, и ему якобы вменяют совершение коррупции. Но официальных комментариев об этом не было, вся информация уточняется.
«СМИ писали, что Левченко мог быть задержан за поборы, а деньги предназначались для управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Здесь теперь устроили обыски», — говорится в публикации.
Ранее стало известно, что пациентов онкодиспансера лечили за взятки в донском регионе. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
До этого говорилось, что сотрудницу техникума в Волгодонске будут судить за взятки от нерадивого студента.