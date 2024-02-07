Плохие дороги становятся причиной каждого четвертого ДТП в Ростове

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
В прошлом году в Ростове каждое четвертое ДТП происходило по причине плохого состояния дорог. За это были наказаны три чиновника и пять компаний.
Другой важной причиной дорожных аварий стало отсутствие освещения. Наружного освещения нет на 150 улицах и 13 магистральных дорогах.
Власти Ростова заверяют, что начнут ремонтировать дороги, как только это позволит сделать погода. В этом году на ремонт выделили рекордную для города сумму — полтора миллиарда рублей. Разрушение дорожного полотна в Ростове оценили в 130-150 тысяч квадратных метров.