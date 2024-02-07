Плохие дороги становятся причиной каждого четвертого ДТП в Ростове

Власти Ростова заверяют, что начнут ремонтировать дороги, как только это позволит сделать погода. В этом году на ремонт выделили рекордную для города сумму — полтора миллиарда рублей. Разрушение дорожного полотна в Ростове оценили в 130-150 тысяч квадратных метров.