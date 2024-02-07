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Posted Сегодня, 15:06

Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

Плохие дороги становятся причиной каждого четвертого ДТП в Ростове

Плохие дороги становятся причиной каждого четвертого ДТП в Ростове

7 февраля 2024, 15:06
Фото: 1MI
Плохие дороги становятся причиной каждого четвертого ДТП в Ростове
Проблемы с освещением и качеством дорог являются самыми частыми причинами аварий в Ростове, пишет Donnews со ссылкой на замначальника управления МВД по городу Михаила Хирхирова.

В прошлом году в Ростове каждое четвертое ДТП происходило по причине плохого состояния дорог. За это были наказаны три чиновника и пять компаний.

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Другой важной причиной дорожных аварий стало отсутствие освещения. Наружного освещения нет на 150 улицах и 13 магистральных дорогах.

Власти Ростова заверяют, что начнут ремонтировать дороги, как только это позволит сделать погода. В этом году на ремонт выделили рекордную для города сумму — полтора миллиарда рублей. Разрушение дорожного полотна в Ростове оценили в 130-150 тысяч квадратных метров.

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