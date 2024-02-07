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Почти в 300 млн рублей оценили капремонт переходов с мозаикой в Ростове

Почти в 300 млн рублей оценили капремонт переходов с мозаикой в Ростове

7 февраля 2024, 08:14
Фото: rostovgazeta.ru
Почти в 300 млн рублей оценили капремонт переходов с мозаикой в Ростове
В Ростове-на-Дону могут потребоваться 293 миллиона рублей, чтобы привести в порядок подземные переходы с мозаикой, сообщают СМИ.

Изданию «РБК Ростов» рассказали власти, что речь идет о капремонте трех переходов. Они являются объектами культурного наследия.

На ремонт перехода на пересечении Кировского и Большой Садовой придется потратить 41,7 миллиона рублей. Еще 110 миллионов потребуются на переход на пересечении Ворошиловского и Большой Садовой.

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Остальная сумма нужна для перехода на пересечении Буденновского и Большой Садовой. Говорится, что проекты уже получили положительное заключение Госэкспертизы.

Отмечается, что реставрация должна начаться в 2024 году.

Ранее власти Ростова убрали из переходов рекламу, от которой люди хотели рыдать. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Капремонт#Ремонт#Реклама#Реставрация#Культурное наследие#Подземные переходы#Госэкспертиза
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