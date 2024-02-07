Почти в 300 млн рублей оценили капремонт переходов с мозаикой в Ростове

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Изданию «РБК Ростов» рассказали власти, что речь идет о капремонте трех переходов. Они являются объектами культурного наследия.
На ремонт перехода на пересечении Кировского и Большой Садовой придется потратить 41,7 миллиона рублей. Еще 110 миллионов потребуются на переход на пересечении Ворошиловского и Большой Садовой.
Остальная сумма нужна для перехода на пересечении Буденновского и Большой Садовой. Говорится, что проекты уже получили положительное заключение Госэкспертизы.
Отмечается, что реставрация должна начаться в 2024 году.
Ранее власти Ростова убрали из переходов рекламу, от которой люди хотели рыдать. Материал на эту тему читайте по ссылке.