rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:21

Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

Полиция Ростова начала проверку после задержания главы отдела наркоконтроля

Полиция Ростова начала проверку после задержания главы отдела наркоконтроля

7 февраля 2024, 13:21
Фото: rosguard.gov.ru
Полиция Ростова начала проверку после задержания главы отдела наркоконтроля
Ростовское управление МВД проверяет причастность одного из сотрудников к противоправной деятельности, рассказали в пресс-службе ведомства.

В Ростове задержан начальник одного из отделов Управления по контролю за оборотом наркотиков. Он, по предварительным данным, собирал взятки и передавал их руководству другого управления — по борьбе с коррупцией. В этом управлении полицейский некогда работал и сохранил старые связи.

В Ростове задержали начальника отдела управления по контролю за оборотом наркотиков
Узнать подробнее

После обнародования информации в СМИ полиция Ростова решила дать официальный комментарий. Там заявили, что начали проверку по факту «возможной причастности» своего сотрудника к коррупционной деятельности. Другими официальными подробностями в ведомстве делиться не стали.

Сообщалось, что задержанный полицейский дослужился до звания подполковника.

Ранее в Ростовской области инспектор заставил водителя дать взятку и сам попал в СИЗО.

Читайте также:
В Ростове состав Народной дружины увеличат на 20%Решали тесты за 3 тысячи: в Ростове задержаны организаторы канала незаконной миграцииВ Ростове трое экс-полицейских предстанут перед судом за вымогательство
#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Полиция#Последние новости Ростова на сегодня#Коррупция в Ростове#Ростов#Происшествия
Подпишитесь
Коллекцию самоваров и икон обнаружили во время обысков в офисе донского полицейского
Сегодня, 11:12
Пытавшегося вступить в ВСУ экстремиста из Новочеркасска признали невменяемым
Сегодня, 11:09
Масштабное переустройство разрешила провести экспертиза на М-4 «Дон»
Сегодня, 10:42
Более трех тонн овощей изъяли Роспотребнадзор в Ростовской области в 2023 году
Сегодня, 09:53
Логвиненко сообщил о разрушении до 150 тысяч «квадратов» дорог каждый год
Сегодня, 09:35
Обыски прошли в полиции Ростова в отделе по борьбе с коррупцией
Сегодня, 09:29