Полиция Ростова начала проверку после задержания главы отдела наркоконтроля

В Ростове задержан начальник одного из отделов Управления по контролю за оборотом наркотиков. Он, по предварительным данным, собирал взятки и передавал их руководству другого управления — по борьбе с коррупцией. В этом управлении полицейский некогда работал и сохранил старые связи.