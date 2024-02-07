Полиция Ростова начала проверку после задержания главы отдела наркоконтроля

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
В Ростове задержан начальник одного из отделов Управления по контролю за оборотом наркотиков. Он, по предварительным данным, собирал взятки и передавал их руководству другого управления — по борьбе с коррупцией. В этом управлении полицейский некогда работал и сохранил старые связи.
После обнародования информации в СМИ полиция Ростова решила дать официальный комментарий. Там заявили, что начали проверку по факту «возможной причастности» своего сотрудника к коррупционной деятельности. Другими официальными подробностями в ведомстве делиться не стали.
Сообщалось, что задержанный полицейский дослужился до звания подполковника.
Ранее в Ростовской области инспектор заставил водителя дать взятку и сам попал в СИЗО.