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Posted Сегодня, 18:05

Published Сегодня, 18:05

Modified Сегодня, 18:07

Updated Сегодня, 18:07

Девочка двух лет надела на голову сиденье от унитаза и застряла

Пришлось звать спасателей: двухлетняя девочка застряла в сиденье от унитаза в Ростове

7 февраля 2024, 18:05
Фото: Пресс-служба Управления по делам ГО и ЧС Ростова
Девочка двух лет надела на голову сиденье от унитаза и застряла

Двухлетняя девочка застряла в сиденье от унитаза в Ростове

Девочка двух лет надела на голову сиденье от унитаза и застряла, подробностями ее спасения поделились в Управлении по делам ГО и ЧС Ростова.

Нестандартное происшествие случилось 7 февраля на Портовой улице. Двухлетняя девочка надела на голову пластиковое сиденье от унитаза и не смогла его снять. Родители также попытались помочь ребенку своими силами, но и у них ничего не вышло. Пришлось звонить спасателям.

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Специалисты с помощью специального инструмента аккуратно освободили голову девочку от сиденья. На оказание помощи ребенку ушло не больше пяти минут.

Сейчас с девочкой все в порядке. помощь медиков ей не понадобилась.

Ранее младенец в Ростове не ел два месяца и выжил.

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