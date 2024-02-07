Пришлось звать спасателей: двухлетняя девочка застряла в сиденье от унитаза в Ростове

Нестандартное происшествие случилось 7 февраля на Портовой улице. Двухлетняя девочка надела на голову пластиковое сиденье от унитаза и не смогла его снять. Родители также попытались помочь ребенку своими силами, но и у них ничего не вышло. Пришлось звонить спасателям.