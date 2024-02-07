Пришлось звать спасателей: двухлетняя девочка застряла в сиденье от унитаза в Ростове

Posted Сегодня, 18:05
Published Сегодня, 18:05
Modified Сегодня, 18:07
Updated Сегодня, 18:07
Нестандартное происшествие случилось 7 февраля на Портовой улице. Двухлетняя девочка надела на голову пластиковое сиденье от унитаза и не смогла его снять. Родители также попытались помочь ребенку своими силами, но и у них ничего не вышло. Пришлось звонить спасателям.
Специалисты с помощью специального инструмента аккуратно освободили голову девочку от сиденья. На оказание помощи ребенку ушло не больше пяти минут.
Сейчас с девочкой все в порядке. помощь медиков ей не понадобилась.
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