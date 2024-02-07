Пробка длиной 20 км парализовала движение под Ростовом. Показываем на карте

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
Появился затор, который начинается в района Самбека при движении в сторону Ростова и завершается чуть не доезжая до Синявского. Длина этого участка составляет 20 километров.
На карте стоит значок, что ведутся ремонтные работы. Видимо, они и стали причиной серьезной пробки, из-за которой поток машин практически стоит на месте.
Добавим, что транспортные проблемы есть и в обратном направлении. На других участках этой дороги движение свободно.
Ранее эксперт рассказала о страшном влиянии пробок на качество воздуха в Ростове. Материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого власти Ростова назвали причину массового отключения светофоров на улице Малиновского.