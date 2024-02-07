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Posted Сегодня, 14:35

Published Сегодня, 14:35

Modified Сегодня, 14:37

Updated Сегодня, 14:37

Пробка длиной 20 км парализовала движение под Ростовом. Показываем на карте

Пробка длиной 20 км парализовала движение под Ростовом. Показываем на карте

7 февраля 2024, 14:35
Фото: ТГ канал rostovnews61
Пробка длиной 20 км парализовала движение под Ростовом. Показываем на карте

Пробка длиной 20 км парализовала движение между Ростовом и Таганрогом

Между Ростовом-на-Дону и Таганрогом во вторник вечером появились серьезные транспортные проблемы, следует из данных онлайн-карт.

Появился затор, который начинается в района Самбека при движении в сторону Ростова и завершается чуть не доезжая до Синявского. Длина этого участка составляет 20 километров.

На карте стоит значок, что ведутся ремонтные работы. Видимо, они и стали причиной серьезной пробки, из-за которой поток машин практически стоит на месте.

Пробка длиной 20 км парализовала движение под Ростовом. Показываем на картеПробка длиной 20 км парализовала движение под Ростовом. Показываем на карте
Пробка длиной 20 км парализовала движение под Ростовом. Показываем на карте
Фото: Яндекс.Карты
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Добавим, что транспортные проблемы есть и в обратном направлении. На других участках этой дороги движение свободно.

Ранее эксперт рассказала о страшном влиянии пробок на качество воздуха в Ростове. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого власти Ростова назвали причину массового отключения светофоров на улице Малиновского.

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#Общество#Видео#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Таганрог#Пробка#Ремонтные работы#Дорожные проблемы
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