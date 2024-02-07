Пытавшегося вступить в ВСУ экстремиста из Новочеркасска признали невменяемым

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
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Представители ФСБ объявили, что на основании собранных материалов в Ростовской области вынесли обвинительные приговоры дончанам, которые призывали своих земляков к экстремистской деятельности.
Первым осужденным стал житель Азова, которого признали виновным в публичных призывах к экстремизму. По данным Азовского городского суда, 38-летний горожанин оставлял комментарии в соцсетях, призывая осуществлять экстремистскую деятельность против сотрудников полиции и Росгвардии.
Мужчина признал свою вину и полностью раскаялся, его осудили на два года условно с испытательным сроком 1,5 года.
Вторым осужденным стал 55-летний житель Новочеркасска, который призывал к насилию против русских[прим. редакции — имеется ввиду насилие против представителей определенной национальности].
Позднее в ходе расследования удалось выяснить, что дончанин поддерживает взгляды «Легиона „Свобода России“»*[прим. редакции — обращаем внимание, что эту организацию признали террористической, ее деятельность запрещена на территории России и преследуется законом]. Мужчина пытался вступить в ряды этой организации. В итоге судебно-психиатрическая экспертиза признала жителя Новочеркасска лицом, которое не осознает фактический характер и общественную опасность своих действий.
Октябрьский районный суд Ростовской области признал дончанина виновным в призывах к экстремизму, однако из-за его психического состояния его отправили на принудительное лечение в специализированную организацию. Его освободили от уголовной ответственности, поскольку он нарушил закон в невменяемом состоянии.
Ранее ростовчанина осудили за призывы к насилию против людей.