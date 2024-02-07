Пытавшегося вступить в ВСУ экстремиста из Новочеркасска признали невменяемым

Позднее в ходе расследования удалось выяснить, что дончанин поддерживает взгляды «Легиона „Свобода России“»*[прим. редакции — обращаем внимание, что эту организацию признали террористической, ее деятельность запрещена на территории России и преследуется законом]. Мужчина пытался вступить в ряды этой организации. В итоге судебно-психиатрическая экспертиза признала жителя Новочеркасска лицом, которое не осознает фактический характер и общественную опасность своих действий.