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Экстремиста из Новочеркасска признали невменяемым после попытки вступить в ВСУ

Пытавшегося вступить в ВСУ экстремиста из Новочеркасска признали невменяемым

7 февраля 2024, 11:09
Фото: rostovgazeta.ru
Экстремиста из Новочеркасска признали невменяемым после попытки вступить в ВСУ

Двух дончан осудили за призывы к насилию против полиции и Росгвардии

В Ростовской области вынесли обвинительные приговоры двум дончанам, которые призывали земляков к экстремизму, подробности рассказали в пресс-службе донского УФСБ.

Представители ФСБ объявили, что на основании собранных материалов в Ростовской области вынесли обвинительные приговоры дончанам, которые призывали своих земляков к экстремистской деятельности.

Первым осужденным стал житель Азова, которого признали виновным в публичных призывах к экстремизму. По данным Азовского городского суда, 38-летний горожанин оставлял комментарии в соцсетях, призывая осуществлять экстремистскую деятельность против сотрудников полиции и Росгвардии.

Мужчина признал свою вину и полностью раскаялся, его осудили на два года условно с испытательным сроком 1,5 года.

Вторым осужденным стал 55-летний житель Новочеркасска, который призывал к насилию против русских[прим. редакции — имеется ввиду насилие против представителей определенной национальности].

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Мужчина пытался вступить в ряды этой организации, которую ВСУ называют подразделением, сформированным из российских военных и добровольцев.Мужчина пытался вступить в ряды этой организации, которую ВСУ называют подразделением, сформированным из российских военных и добровольцев.
Мужчина пытался вступить в ряды этой организации, которую ВСУ называют подразделением, сформированным из российских военных и добровольцев.
Фото: wikimedia.org

Позднее в ходе расследования удалось выяснить, что дончанин поддерживает взгляды «Легиона „Свобода России“»*[прим. редакции — обращаем внимание, что эту организацию признали террористической, ее деятельность запрещена на территории России и преследуется законом]. Мужчина пытался вступить в ряды этой организации. В итоге судебно-психиатрическая экспертиза признала жителя Новочеркасска лицом, которое не осознает фактический характер и общественную опасность своих действий.

Октябрьский районный суд Ростовской области признал дончанина виновным в призывах к экстремизму, однако из-за его психического состояния его отправили на принудительное лечение в специализированную организацию. Его освободили от уголовной ответственности, поскольку он нарушил закон в невменяемом состоянии.

Ранее ростовчанина осудили за призывы к насилию против людей.

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