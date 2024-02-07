Районную больницу в Ростовской области наказали за высокую смертность пациентов

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Росздравнадзор организовал внеплановую проверку в ЦРБ Мартыновского района. Инспекцию интересовало, как там помогают пациентам с инсультом и инфарктом. Надзорное ведомство обратило внимание, что в медучреждении стали чаще умирать люди с обозначенными диагнозами.
Проверка выяснила, что в ЦРБ действительно нарушались как правила оказания помощи больным, так и маршрутизация пациентов.
После рассмотрения материалов инспекции больницу оштрафовали на 75 тысяч рублей.
В пресс-службе Росздравнадзора добавили, что штрафы заплатили и другие четыре больницы, где также выявили высокую смертность пациентов.
Ранее бывшего главврача больницы в Ростове осудили из-за гибели «краснодарского каннибала».
До этого жители Ростова рассказали, что им не нравится в городских поликлиниках.