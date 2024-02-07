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Published Сегодня, 14:14

Modified Сегодня, 14:16

Updated Сегодня, 14:16

Районную больницу в Ростовской области наказали за высокую смертность пациентов

Районную больницу в Ростовской области наказали за высокую смертность пациентов

7 февраля 2024, 14:14
Фото: Изображение Midjourney
Районную больницу в Ростовской области наказали за высокую смертность пациентов
Штраф наложен на центральную районную больницу в Мартыновском районе из-за смертности пациентов, сообщил Росздравнадзор по Ростовской области.

Росздравнадзор организовал внеплановую проверку в ЦРБ Мартыновского района. Инспекцию интересовало, как там помогают пациентам с инсультом и инфарктом. Надзорное ведомство обратило внимание, что в медучреждении стали чаще умирать люди с обозначенными диагнозами.

Проверка выяснила, что в ЦРБ действительно нарушались как правила оказания помощи больным, так и маршрутизация пациентов.

После рассмотрения материалов инспекции больницу оштрафовали на 75 тысяч рублей.

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В пресс-службе Росздравнадзора добавили, что штрафы заплатили и другие четыре больницы, где также выявили высокую смертность пациентов.

Ранее бывшего главврача больницы в Ростове осудили из-за гибели «краснодарского каннибала».

До этого жители Ростова рассказали, что им не нравится в городских поликлиниках.

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