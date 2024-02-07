Районную больницу в Ростовской области наказали за высокую смертность пациентов

Росздравнадзор организовал внеплановую проверку в ЦРБ Мартыновского района. Инспекцию интересовало, как там помогают пациентам с инсультом и инфарктом. Надзорное ведомство обратило внимание, что в медучреждении стали чаще умирать люди с обозначенными диагнозами.