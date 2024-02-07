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Posted Сегодня, 12:29

Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Рекордную сумму потратят в Ростове на ремонт дорог

Рекордную сумму потратят на ремонт дорог в Ростове

7 февраля 2024, 12:29
Фото: rostov-gorod.ru
Рекордную сумму потратят в Ростове на ремонт дорог
1,5 миллиарда рублей выделено на ремонт дорог Ростова, рассказал глава администрации города Алексей Логвиненко.

Власти Ростова пообещали, что после наступления в городе хорошей погоды начнется комплексный ремонт городских дорог. В этом году на устранение ям потратят рекордную сумму — 1,5 миллиарда рублей.

Глава администрации Алексей Логвиненко заявил, что «при правильном подходе» к выбору ремонтируемых дорог, ситуация может кардинальным образом измениться.

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Градоначальник добавил, что дорожное покрытие в Ростове разрушено на площади в 130-150 тысяч квадратных метров.

Ранее министр раскритиковал крайне плохую работу по ремонту дорог в Ростовской области.

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