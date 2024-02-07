Рекордную сумму потратят на ремонт дорог в Ростове

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Власти Ростова пообещали, что после наступления в городе хорошей погоды начнется комплексный ремонт городских дорог. В этом году на устранение ям потратят рекордную сумму — 1,5 миллиарда рублей.
Глава администрации Алексей Логвиненко заявил, что «при правильном подходе» к выбору ремонтируемых дорог, ситуация может кардинальным образом измениться.
Градоначальник добавил, что дорожное покрытие в Ростове разрушено на площади в 130-150 тысяч квадратных метров.
Ранее министр раскритиковал крайне плохую работу по ремонту дорог в Ростовской области.