РЭО: Органику будут перерабатывать на мусоросортировочном заводе в Краснотурьинске

Согласно нацпроекту «Экология», ключевая задача РЭО — создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в стране. Эта мера необходима, чтобы сократить объем захоронения ТКО и тем самым снизить экологическую нагрузку на население. Цель к 2030 году — сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны. Отмечается, что достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.