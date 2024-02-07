РЭО: Органику будут перерабатывать на мусоросортировочном заводе в Краснотурьинске

Posted Сегодня, 20:33
Published Сегодня, 20:33
Modified Сегодня, 20:33
Updated Сегодня, 20:33
Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев рассказал, что 28 июля 2023 года в Краснотурьинске был введен в эксплуатацию мусоросортировочный комплекс мощностью 129 тысяч тонн. Его строительство осуществлялось за счет предоставленных инвестором средств на общую сумму более 900 млн рублей, пишет tagilcity.ru.
«На объекте установлено преимущественно отечественное оборудование. Также в первом квартале 2024 года планируется завершить строительство участка компостирования органических фракций, отобранных при сортировке ТКО на объекте», — добавил Денис Буцаев.
По словам заместителя генерального директора РЭО Евгения Карелова, в этом году на территории региона будет введен в эксплуатацию еще один комплексный объект по обращению с ТКО в Нижнем Тагиле. Данный комплекс позволит существенно снизить количество ТКО, направляемых на захоронение, добавил он.
Согласно нацпроекту «Экология», ключевая задача РЭО — создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в стране. Эта мера необходима, чтобы сократить объем захоронения ТКО и тем самым снизить экологическую нагрузку на население. Цель к 2030 году — сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны. Отмечается, что достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.