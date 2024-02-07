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Режим ЧС ввели из-за обрушившегося дома в Ростове-на-Дону

Режим ЧС ввели из-за обрушившегося дома в Ростове-на-Дону

7 февраля 2024, 05:06
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на улице Черепахина, 160 ввели режим ЧС из-за обрушения несущей стены, рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Во время происшествия медицинская помощь никому не потребовалась, а само здание построили в 1917 году. Жилая площадь достигает 221 «квадрата», всего в доме семь квартир.

Алексей Логвиненко рассказал, что в конце минувшего года здание признали аварийным. Тогда в нем жили три семьи, им выдали квартиры маневренного фонда.

Дом частично обрушился на Черепахина в Ростове-на-Дону
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Из-за случившегося по этому адресу теперь ввели режим ЧС.

В данный момент проводится работа для ликвидации последствий происшествия, а само здание отключили от коммуникаций. Также специалистам предстоит ликвидировать угрозу дальнейшего обрушения.

Ранее здание в донском регионе частично обрушилось на машину.

До этого появилось видео спасения животных из обрушившегося дома на Нариманова.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Обрушение#Режим ЧС#Аварийное здание#Происшествия
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