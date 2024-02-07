Режим ЧС ввели из-за обрушившегося дома в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
Во время происшествия медицинская помощь никому не потребовалась, а само здание построили в 1917 году. Жилая площадь достигает 221 «квадрата», всего в доме семь квартир.
Алексей Логвиненко рассказал, что в конце минувшего года здание признали аварийным. Тогда в нем жили три семьи, им выдали квартиры маневренного фонда.
Из-за случившегося по этому адресу теперь ввели режим ЧС.
В данный момент проводится работа для ликвидации последствий происшествия, а само здание отключили от коммуникаций. Также специалистам предстоит ликвидировать угрозу дальнейшего обрушения.
Ранее здание в донском регионе частично обрушилось на машину.
До этого появилось видео спасения животных из обрушившегося дома на Нариманова.