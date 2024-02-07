Ростов сотрясают громкие задержания, пока власти ставят рекорды по тратам на дороги

Издание 1рнд сообщило, что в Ростове задержан начальник одного из отделов Управления по контролю за оборотом наркотиков. Его подозревают в коррупционных действиях. Подполковник полиции собирал взятки и передавал их руководству другого Управления — по борьбе с коррупцией. Дело в том, что он сам ранее работал в этом Управлении и «держал контакт» с бывшими коллегами.