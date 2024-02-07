Ростов сотрясают громкие задержания, пока власти ставят рекорды по тратам на дороги

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
Издание 1рнд сообщило, что в Ростове задержан начальник одного из отделов Управления по контролю за оборотом наркотиков. Его подозревают в коррупционных действиях. Подполковник полиции собирал взятки и передавал их руководству другого Управления — по борьбе с коррупцией. Дело в том, что он сам ранее работал в этом Управлении и «держал контакт» с бывшими коллегами.
После публикации в СМИ пресс-служба управления МВД по Ростове сообщила, что проверяет причастность одного из сотрудников УКОН к «противоправной деятельности». Однако других официальных подробностей громкого задержания там не дали.
Аналитики «Авито Работа» рассказали RostovGazeta об итогах опроса, проведенного среди работающих ростовчан. Выяснилось, что 55% респондентов подрабатывали за последний год
41% опрошенных поделились, что подработка дает им от 10% до 30% всего дохода. От 30% до 50% зарплаты приносит дополнительная деятельность еще 22% ростовчан. Еще для 16% подработка — это половина от всего дохода.
Чаще всего дополнительный заработок ростовчане находят в сферах IT и телекоммуникаций (20%), креативных индустрий (16%), торговли (14%).
Главной причиной поиска подработки для 31% опрошенных стала нехватка денег даже на бытовые нужды. Еще 27% ростовчан хотят обезопасить себя, имея несколько источников заработка. А 21% респондентов с помощью подработки копят на крупные покупки.
Глава городской администрации Алексей Логвиненко рассказал, что активный ремонт дорог в Ростове начнется после наступления теплой погоды. Власти в этом году хотят потратить на эти цели 1,5 миллиарда рублей — сумма рекордная для города.
Логвиненко рассуждает, что «при правильном подходе» к выбору дорог, требующих ремонта, ситуация может кардинальным образом измениться. Дело в том, что сейчас дорожное покрытие в Ростове разрушено на площади в 130-150 тысяч квадратных метров.