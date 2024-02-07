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Published Сегодня, 15:25

Modified Сегодня, 15:27

Updated Сегодня, 15:27

Ростов сотрясают громкие задержания, пока власти ставят рекорды по тратам на ремонт

Ростов сотрясают громкие задержания, пока власти ставят рекорды по тратам на дороги

7 февраля 2024, 15:25
Фото: Martin Luff/flickr.com/CC BY-SA 2.0
Ростов сотрясают громкие задержания, пока власти ставят рекорды по тратам на ремонт
В Ростове задержан начальник одного из отделов Управления по контролю за оборотом наркотиков, тем временем городские власти больше миллиарда потратят на ремонт дорог, а ростовчане вынуждены подрабатывать, чтобы покрыть хотя бы бытовые нужды.

Задержание подполковника

Издание 1рнд сообщило, что в Ростове задержан начальник одного из отделов Управления по контролю за оборотом наркотиков. Его подозревают в коррупционных действиях. Подполковник полиции собирал взятки и передавал их руководству другого Управления — по борьбе с коррупцией. Дело в том, что он сам ранее работал в этом Управлении и «держал контакт» с бывшими коллегами.

После публикации в СМИ пресс-служба управления МВД по Ростове сообщила, что проверяет причастность одного из сотрудников УКОН к «противоправной деятельности». Однако других официальных подробностей громкого задержания там не дали.

В Ростове задержали начальника отдела управления по контролю за оборотом наркотиков
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Нужда подрабатывать

Аналитики «Авито Работа» рассказали RostovGazeta об итогах опроса, проведенного среди работающих ростовчан. Выяснилось, что 55% респондентов подрабатывали за последний год

41% опрошенных поделились, что подработка дает им от 10% до 30% всего дохода. От 30% до 50% зарплаты приносит дополнительная деятельность еще 22% ростовчан. Еще для 16% подработка — это половина от всего дохода.

Чаще всего дополнительный заработок ростовчане находят в сферах IT и телекоммуникаций (20%), креативных индустрий (16%), торговли (14%).

Главной причиной поиска подработки для 31% опрошенных стала нехватка денег даже на бытовые нужды. Еще 27% ростовчан хотят обезопасить себя, имея несколько источников заработка. А 21% респондентов с помощью подработки копят на крупные покупки.

Чаще всего дополнительный заработок ростовчане находят в сферах IT и телекоммуникаций (20%), креативных индустрий (16%), торговли (14%).Чаще всего дополнительный заработок ростовчане находят в сферах IT и телекоммуникаций (20%), креативных индустрий (16%), торговли (14%).
Чаще всего дополнительный заработок ростовчане находят в сферах IT и телекоммуникаций (20%), креативных индустрий (16%), торговли (14%).
Фото: Изображение Midjourney
Треть ростовчан вынуждены подрабатывать, чтобы покрыть хотя бы бытовые нужды
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Рекордные суммы затрат

Глава городской администрации Алексей Логвиненко рассказал, что активный ремонт дорог в Ростове начнется после наступления теплой погоды. Власти в этом году хотят потратить на эти цели 1,5 миллиарда рублей — сумма рекордная для города.

Логвиненко рассуждает, что «при правильном подходе» к выбору дорог, требующих ремонта, ситуация может кардинальным образом измениться. Дело в том, что сейчас дорожное покрытие в Ростове разрушено на площади в 130-150 тысяч квадратных метров.

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#Общество#Город#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Полиция#Ремонт#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
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