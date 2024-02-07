«Ростовский трамвай» объяснил, зачем рельсы в городе укладывают прямо в лужи

Posted Сегодня, 17:46
Published Сегодня, 17:46
Modified Сегодня, 17:48
Updated Сегодня, 17:48
В Ростове в Левенцовском микрорайоне продолжают прокладку путей скоростного трамвая. Местные жители пожаловались, что рельсы там укладывают прямо в лужи. Горожане даже выложили видео, где отображены такие работы.
Сами авторы проекта «Ростовский трамвай» объяснили, что в ситуации нет никаких производственных нарушений. Всю лишнюю влагу откачивают с помощью специальных помп.
«Не стоит переживать о том, что участок подтопило из-за затяжных осадков. Слабые водонасыщенные грунты основания в этом месте были замещены бутовым камнем на глубину 2,4 метра и расклинцованы несколькими слоями щебня разной фракции в соответствии с проектным решением», — следует из объяснения.
Ранее строительство эстакад для скоростного трамвая в Ростове назвали преждевременным.