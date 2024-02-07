«Ростовский трамвай» объяснил, зачем рельсы в городе укладывают прямо в лужи

«Не стоит переживать о том, что участок подтопило из-за затяжных осадков. Слабые водонасыщенные грунты основания в этом месте были замещены бутовым камнем на глубину 2,4 метра и расклинцованы несколькими слоями щебня разной фракции в соответствии с проектным решением», — следует из объяснения.