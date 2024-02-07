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Published Сегодня, 17:46

Modified Сегодня, 17:48

Updated Сегодня, 17:48

«Ростовский трамвай» объяснил, зачем рельсы в городе укладывают прямо в лужи

«Ростовский трамвай» объяснил, зачем рельсы в городе укладывают прямо в лужи

7 февраля 2024, 17:46
Фото: 1MI
«Ростовский трамвай» объяснил, зачем рельсы в городе укладывают прямо в лужи
В укладке путей в дождь и сырость нет никакой проблемы, следует из комментария авторов «Ростовского трамвая», данного Donday.

В Ростове в Левенцовском микрорайоне продолжают прокладку путей скоростного трамвая. Местные жители пожаловались, что рельсы там укладывают прямо в лужи. Горожане даже выложили видео, где отображены такие работы.

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Сами авторы проекта «Ростовский трамвай» объяснили, что в ситуации нет никаких производственных нарушений. Всю лишнюю влагу откачивают с помощью специальных помп.

«Не стоит переживать о том, что участок подтопило из-за затяжных осадков. Слабые водонасыщенные грунты основания в этом месте были замещены бутовым камнем на глубину 2,4 метра и расклинцованы несколькими слоями щебня разной фракции в соответствии с проектным решением», — следует из объяснения.

Ранее строительство эстакад для скоростного трамвая в Ростове назвали преждевременным.

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