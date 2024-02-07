«Рухнувшее дерево и горы мусора»: ростовчане рассказали, как их дети ходят в школу

«Когда снежок прошел, весь этот мусор засыпало, так чистенько стало. Но снег растаял, а мусор остался. С каждым днем его становится все больше. Да, недобросовестные люди бросают мусор на улице. Но его же надо убирать, чтобы не допускать такого бардака», — возмущаются родители.