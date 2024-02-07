rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:19

Published Сегодня, 08:19

Modified Сегодня, 08:26

Updated Сегодня, 08:26

Ростовчане пожаловались на убранство дорог, по которым дети идут в школу

«Рухнувшее дерево и горы мусора»: ростовчане рассказали, как их дети ходят в школу

7 февраля 2024, 08:19
Фото: rostovgazeta.ru
Ростовчане пожаловались на убранство дорог, по которым дети идут в школу

Ростовчане пожаловались на состояние дорог, по которым дети идут в школу

В редакцию RostovGazeta обратились родители учеников. Люди возмущены убранством дорог, по которым дети идут в школу. По словам ростовчан, возле школьного забора уже давно рухнуло дерево, а дороги засыпаны мусором и свалками.

Родители рассказывают, что дерево возле школьного забора в Советском районе Ростове рухнуло уже давно.

«Слава богу, никто не пострадал, а могло быть иначе. Ведь по этой дорожке дети нашего дома идут в школу, бегают тут, играют», — отмечают жители ближайшего дома.

Дерево возле школьного забора на Каширской в Ростове рухнуло уже давно.Дерево возле школьного забора на Каширской в Ростове рухнуло уже давно.
Дерево возле школьного забора на Каширской в Ростове рухнуло уже давно.Дерево возле школьного забора на Каширской в Ростове рухнуло уже давно.
Дерево возле школьного забора на Каширской в Ростове рухнуло уже давно.
Фото: читатели / rostovgazeta.ru

Родителей возмущает убранство дорог, по которым дети идут в школу. Люди рассказывают, что с какой стороны не идти, все вокруг школы утопает в мусоре.

«Когда снежок прошел, весь этот мусор засыпало, так чистенько стало. Но снег растаял, а мусор остался. С каждым днем его становится все больше. Да, недобросовестные люди бросают мусор на улице. Но его же надо убирать, чтобы не допускать такого бардака», — возмущаются родители.

«Город превратили в помойку»: жители Красного Сулина жалуются на горы отходов
Узнать подробнее

Люди недоумевают — сегодня много говорится об эффективном обращении с отходами, о раздельном сборе мусора, о воспитании подрастающего поколения правильному обращению с отходами. А на практике происходит совсем другое.

Дорога к школе с другой стороны
Видео: читатели / rostovgazeta.ru

«А как можно научить наших детей не мусорить, правильно обращаться с отходами, если они каждый день воочию видят обратное по пути в школу?» — возмущаются ростовчане.

«Как можно научить наших детей не мусорить, если они каждый день воочию видят обратное?» — возмущаются ростовчане.«Как можно научить наших детей не мусорить, если они каждый день воочию видят обратное?» — возмущаются ростовчане.
«Как можно научить наших детей не мусорить, если они каждый день воочию видят обратное?» — возмущаются ростовчане.
Фото: читатели / rostovgazeta.ru

Ранее RostovGazeta выясняла, почему эксперты считают, что «мусорная» реформа провалилась на Дону, и что теперь с этим делать.

Почему «мусорная» реформа провалилась на Дону и что теперь делать: мнение эксперта
Узнать подробнее
Читайте также:
Жители Ростовской области провели новогодние праздники в горах мусора«Хоронят, а не убирают?»: ростовчан возмутили горы мусора на Северном кладбище«Горы мусора»: водители в Ростове ездят по встречке из-за свалки на дороге
#Общество#Эксклюзив#Новости#Видео#Дарья Демидова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дети#Мусор#Обращение с отходами#Дерево#Жалобы#Свалки#Убранство дорог#Реформа
Подпишитесь
Немыслимый рост: цены на новостройки в Ростовской области взлетели в три раза
Сегодня, 08:15
СК вмешался в историю с «почти рухнувшим» домом в Ростове
Сегодня, 08:16
Почти в 300 млн рублей оценили капремонт переходов с мозаикой в Ростове
Сегодня, 08:14
Депутат Кушнарев рассказал, как бойцы СВО «переключаются» на обычную жизнь в Ростове
Сегодня, 08:13
Стоимость бьет все рекорды: квартиры на вторичке в Ростове подорожали в два раза
Сегодня, 07:17
Самые высокие зарплаты в Ростове-на-Дону. Кому платят более 200 тыс рублей
Сегодня, 06:59