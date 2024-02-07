«Рухнувшее дерево и горы мусора»: ростовчане рассказали, как их дети ходят в школу

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Родители рассказывают, что дерево возле школьного забора в Советском районе Ростове рухнуло уже давно.
«Слава богу, никто не пострадал, а могло быть иначе. Ведь по этой дорожке дети нашего дома идут в школу, бегают тут, играют», — отмечают жители ближайшего дома.
Родителей возмущает убранство дорог, по которым дети идут в школу. Люди рассказывают, что с какой стороны не идти, все вокруг школы утопает в мусоре.
«Когда снежок прошел, весь этот мусор засыпало, так чистенько стало. Но снег растаял, а мусор остался. С каждым днем его становится все больше. Да, недобросовестные люди бросают мусор на улице. Но его же надо убирать, чтобы не допускать такого бардака», — возмущаются родители.
Люди недоумевают — сегодня много говорится об эффективном обращении с отходами, о раздельном сборе мусора, о воспитании подрастающего поколения правильному обращению с отходами. А на практике происходит совсем другое.
«А как можно научить наших детей не мусорить, правильно обращаться с отходами, если они каждый день воочию видят обратное по пути в школу?» — возмущаются ростовчане.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему эксперты считают, что «мусорная» реформа провалилась на Дону, и что теперь с этим делать.