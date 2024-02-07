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Posted Сегодня, 06:59

Published Сегодня, 06:59

Modified Сегодня, 07:01

Updated Сегодня, 07:01

Самые высокие зарплаты в Ростове-на-Дону. Кому платят более 200 тыс рублей

Самые высокие зарплаты в Ростове-на-Дону. Кому платят более 200 тыс рублей

7 февраля 2024, 06:59
Фото: 1MI
Самые высокие зарплаты в Ростове-на-Дону. Кому платят более 200 тыс рублей

Зарплату до 200 рублей в Ростове может получать агроном и шеф-повар

В Ростове-на-Дону опубликовано более 960 вакансий с ежемесячной зарплатой около 200 тысяч рублей. Кому готовы платить хорошие деньги, в материале RostovGazeta.

Дизайнер мебели

Компания ищет начинающего специалиста, которому готова платить от 30 тысяч до 200 тысяч рублей. Предстоит общаться с клиентами, проектировать и оформлять мебель.

Предусмотрен оклад и процент, но какой именно не раскрывается. Сотрудника обещают всему научить.

«Первые две недели мы проведем для вас бесплатное обучение профессии, после которого вы получите необходимые для работы навыки. Мы ищем сотрудников, которым нравится работа с людьми, потому что придется много коммуницировать, пытаться понять клиентов и обсуждать с ними решения. Нам важно, чтобы вы хотели расти и развиваться», — говорится в тексте вакансии.

Дизайнер мебели. Компания ищет начинающего специалиста, которому готова платить от 30 тысяч до 200 тысяч рублейДизайнер мебели. Компания ищет начинающего специалиста, которому готова платить от 30 тысяч до 200 тысяч рублей
Дизайнер мебели. Компания ищет начинающего специалиста, которому готова платить от 30 тысяч до 200 тысяч рублей
Фото: 1MI

Руководитель отдела персонала

В Ростове-на-Дону можно зарабатывать 200 тысяч рублей после испытательного срока на посту руководителя отдела персонала. Речь идет о компании по производству алюминиевых конструкций для брендирования АЗС или фасадов зданий и сооружений.

В обязанности входят:

  1. Создание и управление команды подбора персонала;
  2. Обеспечение полностью укомплектованного штата сотрудников;
  3. Формирование кадрового резерва;
  4. Аналитика рынка труда по вакансиям;
  5. Организация процесса адаптации новых сотрудников;
  6. Аналитика внутреннего микроклимата компании.

Сотруднику обещают официальное трудоустройство.

В Ростове-на-Дону можно зарабатывать 200 тысяч рублей после испытательного срока на посту руководителя отдела персонала.В Ростове-на-Дону можно зарабатывать 200 тысяч рублей после испытательного срока на посту руководителя отдела персонала.
В Ростове-на-Дону можно зарабатывать 200 тысяч рублей после испытательного срока на посту руководителя отдела персонала.
Фото: Изображение Midjourney

Агроном

Зарплата этого специалиста составляет до 200 тысяч рублей, а в обязанности входят организация и контроль полевых работ. Площадь земли достигает двух гектаров.

Здесь возделывается озимая пшеница, озимый ячмень, кукуруза, сахарная свекла, горох. Всего в вакансии прописаны два требования.

«Необходимо будет проводить агротехнические и агрохимические мероприятия. От кандидатов требуются ответственность, исполнительность, коммуникабельность», — говорится в вакансии.

Агроном. Зарплата этого специалиста составляет до 200 тысяч рублей, а в обязанности входят организация и контроль полевых работ.Агроном. Зарплата этого специалиста составляет до 200 тысяч рублей, а в обязанности входят организация и контроль полевых работ.
Агроном. Зарплата этого специалиста составляет до 200 тысяч рублей, а в обязанности входят организация и контроль полевых работ.
Фото: Изображение Midjourney

Шеф-повар

Сотрудника ищут в кейтеринговую компанию в Ростове-на-Дону, которая в течение восьми лет занимается организацией фуршетов и банкетов. Сотруднику предстоит работать с персоналом, нанимать его и проводить обучение.

Кроме того, предусмотрена работа с поставщиками, а также шеф-повар будет придумывать новые блюда и улучшать старые.

Что касается заработной платы, то обещают до 200 тысяч рублей в месяц.

Шеф-повару обещают до 200 тысяч рублей в месяц.Шеф-повару обещают до 200 тысяч рублей в месяц.
Шеф-повару обещают до 200 тысяч рублей в месяц.
Фото: 1MI

Монтажник

Сотрудник на этой позиции может зарабатывать 200 тысяч рублей, если будет ездить в командировки. Предстоит работать в компании, которая производит канатные дороги для водных видов спорта.

В обязанности монтажника входят сборка оборудования, а также руководство при проведении работ у заказчика. Условия работы следующие:

  1. Обучение по сборке оборудования, обеспечим всей необходимой документацией;
  2. Служебный автомобиль для командировок;
  3. Повышенная оплата в командировках;
  4. Поездки за границу.
Монтажник. Сотрудник на этой позиции может зарабатывать 200 тысяч рублей, если будет ездить в командировки.Монтажник. Сотрудник на этой позиции может зарабатывать 200 тысяч рублей, если будет ездить в командировки.
Монтажник. Сотрудник на этой позиции может зарабатывать 200 тысяч рублей, если будет ездить в командировки.
Фото: Изображение Midjourney

Танцовщик

Сотруднику обещают платить от 250 тысяч рублей на руки, но потребуются презентабельный внешний вид, коммуникабельность и желание развиваться в команде.

Танцовщику предстоит: создавать зажигательную атмосферу в зале и участвовать в ярких и эффектных номерах шоу-программы.

Работодатель сообщил, что готов рассмотреть кандидатов без опыта работы, которые могут обучиться хореографии.

Танцовщик. Сотруднику обещают платить от 250 тысяч рублей на рукиТанцовщик. Сотруднику обещают платить от 250 тысяч рублей на руки
Танцовщик. Сотруднику обещают платить от 250 тысяч рублей на руки
Фото: 1MI

Менеджер по продажам китайских автомобилей

Заработная плата у сотрудника может достигать 200 тысяч рублей, а для этого придется продавать машины китайского бренда. Сотруднику необходимо будет консультировать клиентов по телефону и в автосалоне, проводить тест-драйвы, оформлять документы, сопровождать клиента на всех этапах сделки.

Потребуются высшее образование и навыки ведения переговоров. Кроме того, нужны грамотная речь и знание технической части автомобиля.

Менеджер по продажам автомобилей Changan. Заработная плата у сотрудника может достигать 200 тысяч рублейМенеджер по продажам автомобилей Changan. Заработная плата у сотрудника может достигать 200 тысяч рублей
Менеджер по продажам автомобилей Changan. Заработная плата у сотрудника может достигать 200 тысяч рублей
Фото: wikimedia.org

Ранее стало известно, что на среднюю зарплату в Ростове можно купить 216 чашек латте.

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