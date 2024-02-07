Самые высокие зарплаты в Ростове-на-Дону. Кому платят более 200 тыс рублей

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
Компания ищет начинающего специалиста, которому готова платить от 30 тысяч до 200 тысяч рублей. Предстоит общаться с клиентами, проектировать и оформлять мебель.
Предусмотрен оклад и процент, но какой именно не раскрывается. Сотрудника обещают всему научить.
«Первые две недели мы проведем для вас бесплатное обучение профессии, после которого вы получите необходимые для работы навыки. Мы ищем сотрудников, которым нравится работа с людьми, потому что придется много коммуницировать, пытаться понять клиентов и обсуждать с ними решения. Нам важно, чтобы вы хотели расти и развиваться», — говорится в тексте вакансии.
В Ростове-на-Дону можно зарабатывать 200 тысяч рублей после испытательного срока на посту руководителя отдела персонала. Речь идет о компании по производству алюминиевых конструкций для брендирования АЗС или фасадов зданий и сооружений.
В обязанности входят:
Сотруднику обещают официальное трудоустройство.
Зарплата этого специалиста составляет до 200 тысяч рублей, а в обязанности входят организация и контроль полевых работ. Площадь земли достигает двух гектаров.
Здесь возделывается озимая пшеница, озимый ячмень, кукуруза, сахарная свекла, горох. Всего в вакансии прописаны два требования.
«Необходимо будет проводить агротехнические и агрохимические мероприятия. От кандидатов требуются ответственность, исполнительность, коммуникабельность», — говорится в вакансии.
Сотрудника ищут в кейтеринговую компанию в Ростове-на-Дону, которая в течение восьми лет занимается организацией фуршетов и банкетов. Сотруднику предстоит работать с персоналом, нанимать его и проводить обучение.
Кроме того, предусмотрена работа с поставщиками, а также шеф-повар будет придумывать новые блюда и улучшать старые.
Что касается заработной платы, то обещают до 200 тысяч рублей в месяц.
Сотрудник на этой позиции может зарабатывать 200 тысяч рублей, если будет ездить в командировки. Предстоит работать в компании, которая производит канатные дороги для водных видов спорта.
В обязанности монтажника входят сборка оборудования, а также руководство при проведении работ у заказчика. Условия работы следующие:
Сотруднику обещают платить от 250 тысяч рублей на руки, но потребуются презентабельный внешний вид, коммуникабельность и желание развиваться в команде.
Танцовщику предстоит: создавать зажигательную атмосферу в зале и участвовать в ярких и эффектных номерах шоу-программы.
Работодатель сообщил, что готов рассмотреть кандидатов без опыта работы, которые могут обучиться хореографии.
Заработная плата у сотрудника может достигать 200 тысяч рублей, а для этого придется продавать машины китайского бренда. Сотруднику необходимо будет консультировать клиентов по телефону и в автосалоне, проводить тест-драйвы, оформлять документы, сопровождать клиента на всех этапах сделки.
Потребуются высшее образование и навыки ведения переговоров. Кроме того, нужны грамотная речь и знание технической части автомобиля.