Самые высокие зарплаты в Ростове-на-Дону. Кому платят более 200 тыс рублей

«Первые две недели мы проведем для вас бесплатное обучение профессии, после которого вы получите необходимые для работы навыки. Мы ищем сотрудников, которым нравится работа с людьми, потому что придется много коммуницировать, пытаться понять клиентов и обсуждать с ними решения. Нам важно, чтобы вы хотели расти и развиваться», — говорится в тексте вакансии.