СК вмешался в историю с «почти рухнувшим» домом в Ростове

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
В среду, 7 февраля, глава СК России Александр Бастрыкин заявил, что в Ростове-на-Дону пройдет проверка из-за нарушения жилищных прав дончан.
Причиной для этого стали сообщения в СМИ о том, что дом в центре Ростова находится в аварийном состоянии и может рухнуть в любой момент. Сейчас жильцы обеспокоены собственной безопасностью и состоянием дома, они заявили, что УК и местные власти не принимали никаких мер для разрешения ситуации.
«По данному факту следственными органами СК России по Ростовской области проводится доследственная проверка», — сказано в сообщении.
Вероятно, речь идет о скандальном доме на улице Сеченова, 12. Накануне Telegram-канал Don_Mash рассказал о доме, которым местные чиновники якобы пренебрегали около восьми лет. По словам авторов канала, «капремонт» в доме сделали около восьми лет назад, подрядчик получил деньги, но без согласия жильцов исключил подвал из плана работ, ограничившись заменой дверей. Ремонт фасада и крыши усугубил ситуацию, и несущая стена из-за ненадлежащего состояния подвала начала прогибаться, на первом этаже стали проваливаться полы.
После жалоб чиновники провели экспертизу, которая подтвердила, что дом находится в аварийном состоянии — находиться там опасно. Теперь часть жителей требует расселение, а остальные собственники — укрепления цокольного этажа с фундаментом. По словам авторов канала, теперь чиновники пытаются доказать, что сделали все возможное, а представители «Фонда капремонта» якобы не видят смысла тратить деньги на ремонт подвала аварийного здания.
Информация об этом пока не подтвердилась, данные уточняются.
Ранее урбанист Зайцев рассказал ростовчанам, если они подозревают, что дом стал аварийным.