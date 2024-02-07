СК вмешался в историю с «почти рухнувшим» домом в Ростове

Причиной для этого стали сообщения в СМИ о том, что дом в центре Ростова находится в аварийном состоянии и может рухнуть в любой момент. Сейчас жильцы обеспокоены собственной безопасностью и состоянием дома, они заявили, что УК и местные власти не принимали никаких мер для разрешения ситуации.