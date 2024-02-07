Стало известно, когда Ростов-на-Дону будет заливать дождями

В понедельник, 12 числа, прогнозируют облачную погоду, а воздух прогреется до +13 градусов. А с 15 февраля резко похолодает до +3 градусов, такие погодные условия будут сохраняться в течение нескольких дней. Но осадков в эти периоды ждать не стоит.