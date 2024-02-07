Стало известно, когда Ростов-на-Дону будет заливать дождями

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
Modified Сегодня, 05:55
Updated Сегодня, 05:55
В среду, 7 февраля, температура воздуха составит +10 градусов и пройдут дожди. В четверг осадки прекратятся и станет немного холоднее.
С пятницы по воскресенье будут идти дожди, а максимальная температура составит +9 градусов. В ночное время она опустится до +4 градусов.
В понедельник, 12 числа, прогнозируют облачную погоду, а воздух прогреется до +13 градусов. А с 15 февраля резко похолодает до +3 градусов, такие погодные условия будут сохраняться в течение нескольких дней. Но осадков в эти периоды ждать не стоит.
Ранее стало известно, что после «шторма века» в Ростовской области примут план устранения аварий на ЛЭП. Материал на эту тему читайте по ссылке.