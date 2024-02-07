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Posted Сегодня, 05:53

Published Сегодня, 05:53

Modified Сегодня, 05:55

Updated Сегодня, 05:55

Стало известно, когда Ростов-на-Дону будет заливать дождями

Стало известно, когда Ростов-на-Дону будет заливать дождями

7 февраля 2024, 05:53
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на этой неделе в течение нескольких дней будут идти дожди, сообщили синоптики.

В среду, 7 февраля, температура воздуха составит +10 градусов и пройдут дожди. В четверг осадки прекратятся и станет немного холоднее.

С пятницы по воскресенье будут идти дожди, а максимальная температура составит +9 градусов. В ночное время она опустится до +4 градусов.

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В понедельник, 12 числа, прогнозируют облачную погоду, а воздух прогреется до +13 градусов. А с 15 февраля резко похолодает до +3 градусов, такие погодные условия будут сохраняться в течение нескольких дней. Но осадков в эти периоды ждать не стоит.

Ранее стало известно, что после «шторма века» в Ростовской области примут план устранения аварий на ЛЭП. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Погода#Дожди#Синоптики
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