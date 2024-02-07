Стоимость бьет все рекорды: квартиры на вторичке в Ростове подорожали в два раза

В январе 2024 года стоимость поднялась до 120 тысяч рублей за квадратный метр. Добавим, что на первичном рынке в 2019 году стоимость жилья была выше, чем на вторичке, но после введения льготной ипотеки все поменялось. В данный момент в Ростовской области средняя стоимость квадрата достигает 128 тысяч рублей в новом жилье.