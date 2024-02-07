Стоимость бьет все рекорды: квартиры на вторичке в Ростове подорожали в два раза

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
В 2019 году купить квартиру на вторичном рынке можно было по 60 тысяч рублей за «квадрат». А к началу 2023 года этот показатель вырос до 98 тысяч рублей.
В январе 2024 года стоимость поднялась до 120 тысяч рублей за квадратный метр. Добавим, что на первичном рынке в 2019 году стоимость жилья была выше, чем на вторичке, но после введения льготной ипотеки все поменялось. В данный момент в Ростовской области средняя стоимость квадрата достигает 128 тысяч рублей в новом жилье.
При этом цены на новостройки в Ростове обновили исторический максимум в январе.
Добавим, что Ростов вошел в список российских городов с самой высокой посуточной арендой. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.