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Published Сегодня, 07:17

Modified Сегодня, 07:20

Updated Сегодня, 07:20

Стоимость бьет все рекорды: квартиры в Ростове-на-Дону подорожали в два раза

Стоимость бьет все рекорды: квартиры на вторичке в Ростове подорожали в два раза

7 февраля 2024, 07:17
Фото: donland.ru
Стоимость бьет все рекорды: квартиры в Ростове-на-Дону подорожали в два раза

Квартиры в Ростове-на-Дону подорожали в два раза за пять лет

В Ростове-на-Дону стоимость квартир за последние годы сильно изменилась и теперь в среднем квадратный метр стоит более 100 тысяч рублей, сообщили RostovGazeta в одном из агрегаторов объявлений.

В 2019 году купить квартиру на вторичном рынке можно было по 60 тысяч рублей за «квадрат». А к началу 2023 года этот показатель вырос до 98 тысяч рублей.

В январе 2024 года стоимость поднялась до 120 тысяч рублей за квадратный метр. Добавим, что на первичном рынке в 2019 году стоимость жилья была выше, чем на вторичке, но после введения льготной ипотеки все поменялось. В данный момент в Ростовской области средняя стоимость квадрата достигает 128 тысяч рублей в новом жилье.

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При этом цены на новостройки в Ростове обновили исторический максимум в январе.

Добавим, что Ростов вошел в список российских городов с самой высокой посуточной арендой. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Квартиры#Подорожание#Рынок недвижимости#Стоимость
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