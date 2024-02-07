Таганрог и Мариуполь хотят связать морскими пассажирскими перевозками

Posted Сегодня, 17:26
Published Сегодня, 17:26
Modified Сегодня, 17:28
Updated Сегодня, 17:28
В Таганроге в прошлом году создали условия для приема пассажирских судов. В порт города могут входить корабли вместимостью до 320 человек.
Чтобы расширить морские и речные перевозки внутри Ростовской области, власти проработают вопрос связи Таганрога и Мариуполя морским пассажирским транспортом. Инициативу поддержали и в ДНР. Теперь ее проработкой займется министерство транспорта России.
Ранее стало известно, когда восстановят ж/д сообщение между Ростовом и Донбассом.
Также сообщалось, что в Ростове в 2026 году запустят водный маршрут к новым регионам России.