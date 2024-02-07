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Published Сегодня, 17:26

Modified Сегодня, 17:28

Updated Сегодня, 17:28

Минтранс проработает вопрос организации морских пассажирских перевозок между Таганрогом и Мариуполем

Таганрог и Мариуполь хотят связать морскими пассажирскими перевозками

7 февраля 2024, 17:26
Фото: 1MI
Минтранс проработает вопрос организации морских пассажирских перевозок между Таганрогом и Мариуполем
Минтранс проработает вопрос организации морских пассажирских перевозок между Таганрогом и Мариуполем, сообщил в своем Telegram-канале сенатор от Ростовской области Андрей Яцкин.

В Таганроге в прошлом году создали условия для приема пассажирских судов. В порт города могут входить корабли вместимостью до 320 человек.

Между портами Мариуполя и Ростова наладили регулярные грузоперевозки
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Чтобы расширить морские и речные перевозки внутри Ростовской области, власти проработают вопрос связи Таганрога и Мариуполя морским пассажирским транспортом. Инициативу поддержали и в ДНР. Теперь ее проработкой займется министерство транспорта России.

Ранее стало известно, когда восстановят ж/д сообщение между Ростовом и Донбассом.

Также сообщалось, что в Ростове в 2026 году запустят водный маршрут к новым регионам России.

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#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Транспорт#Азовское море#Украина#Мариуполь#Морские пассажирские перевозки
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