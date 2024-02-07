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Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

Треть ростовчан вынуждены подрабатывать, чтобы покрыть хотя бы бытовые нужды

Треть ростовчан вынуждены подрабатывать, чтобы покрыть хотя бы бытовые нужды

7 февраля 2024, 12:35
Фото: 1MI
Треть ростовчан вынуждены подрабатывать, чтобы покрыть хотя бы бытовые нужды
41% опрошенных ростовчан подработка приносит от 10% до 30% месячного дохода, следует из опроса, проведенного «Авито Работа».

Согласно опросам, за последний год подработка понадобилась 55% жителей Ростова. 41% опрошенных она приносит от 10% до 30% всего дохода. Еще 22% респондентов признались, что подработка дает им 30%-50% от общей заработной платы. Для еще 16% подработка — это половина от дохода.

Самые популярные сферы для подработки это IT и телекоммуникаций (20%), креативные индустрии (16%) и торговля (14%). Еще 14% подрабатывают как домашний персонал.

31% ростовчан признались, что пошли на подработку из-за нехватки денег даже на бытовые нужды. Еще 27% хотят обезопасить себя, имея несколько источников дохода. 21% респондентов подработка нужна для крупных покупок.

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«Интересно, что причины у каждой категории сотрудников разные. Массовым (28%) и рабочим специалистам (28%) чаще других не хватало средств на ежедневные нужды, руководители (32%), офисные (31%) и высококвалифицированные (31%) сотрудники не хотели иметь только один источник дохода. А топ-менеджеры хотят занять свободное время (38%)», — отмечают аналитики.

Ранее в Ростове назвали отрасли, где больше всего не хватает персонала.

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