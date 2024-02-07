Треть ростовчан вынуждены подрабатывать, чтобы покрыть хотя бы бытовые нужды

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Согласно опросам, за последний год подработка понадобилась 55% жителей Ростова. 41% опрошенных она приносит от 10% до 30% всего дохода. Еще 22% респондентов признались, что подработка дает им 30%-50% от общей заработной платы. Для еще 16% подработка — это половина от дохода.
Самые популярные сферы для подработки это IT и телекоммуникаций (20%), креативные индустрии (16%) и торговля (14%). Еще 14% подрабатывают как домашний персонал.
31% ростовчан признались, что пошли на подработку из-за нехватки денег даже на бытовые нужды. Еще 27% хотят обезопасить себя, имея несколько источников дохода. 21% респондентов подработка нужна для крупных покупок.
«Интересно, что причины у каждой категории сотрудников разные. Массовым (28%) и рабочим специалистам (28%) чаще других не хватало средств на ежедневные нужды, руководители (32%), офисные (31%) и высококвалифицированные (31%) сотрудники не хотели иметь только один источник дохода. А топ-менеджеры хотят занять свободное время (38%)», — отмечают аналитики.
Ранее в Ростове назвали отрасли, где больше всего не хватает персонала.