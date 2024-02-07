Треть ростовчан вынуждены подрабатывать, чтобы покрыть хотя бы бытовые нужды

Согласно опросам, за последний год подработка понадобилась 55% жителей Ростова. 41% опрошенных она приносит от 10% до 30% всего дохода. Еще 22% респондентов признались, что подработка дает им 30%-50% от общей заработной платы. Для еще 16% подработка — это половина от дохода.