Урбанист Зайцев советует «скорее сматывать удочки» жильцам аварийных домов в Ростове

«Если ваш ветхий дом признан аварийным — сматывайте удочки. Вы вряд ли сможете уговорить соседей заплатить за экспертизы и ремонт вашего общего дома. Они будут жаловаться и плакать, что у них денег нет. А когда дом признают аварийным, то продавать будет поздно», — заключает эксперт.