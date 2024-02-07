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Published Сегодня, 06:40

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Сматывайте удочки: урбанист объяснил, что делать ростовчанам, если дом обрушается

Урбанист Зайцев советует «скорее сматывать удочки» жильцам аварийных домов в Ростове

7 февраля 2024, 06:40
Фото: rostovgazeta.ru
Сматывайте удочки: урбанист объяснил, что делать ростовчанам, если дом обрушается

Урбанист Зайцев объяснил, что делать жильцам аварийных домов в Ростове

Из разрушающегося дома проще переехать, чем отремонтировать, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский блогер-урбанист Артемий Зайцев.

Если трещины на фасаде дома появились недавно, объясняет урбанист, необходимо принимать меры по укреплению фундамента.

«Не надо ждать и надеяться, что Фонд капитального ремонта придёт и что-то сделает. Фонд не ремонтирует дома, признанные аварийными. Так получилось с домом на Кривошлыковском, 4. Люди ждали капремонт, но их дом признали аварийным и расселили жильцов», — рассказывает Артемий Зайцев.

По его мнению, еще до признания дома аварийным ростовчанам нужно попытаться успеть продать свое жилье.

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«Если ваш ветхий дом признан аварийным — сматывайте удочки. Вы вряд ли сможете уговорить соседей заплатить за экспертизы и ремонт вашего общего дома. Они будут жаловаться и плакать, что у них денег нет. А когда дом признают аварийным, то продавать будет поздно», — заключает эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что жильцам с Нариманова в Ростове отказали в выплатах.

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