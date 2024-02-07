В Ростове под колесами поезда умер 43-летний мужчина

Транспортная полиция напоминает дончанам, что железная дорога является зоной повышенной опасности. Тормозной путь поезда составляет около одного километра, а потому пешеходам следует быть внимательными при переходе железнодорожных путей: обязательно посмотреть по сторонам, снять наушники, не пользоваться гаджетами, чтобы заранее заметить возможную опасность. Вместе с этим пешеходам напомнили о том, что дорогу лучше переходить только в установленных местах — по пешеходным мостам, тоннелям и переездам или специальным настилам.