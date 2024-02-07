В Ростове под колесами поезда умер 43-летний мужчина

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Сотрудники транспортной полиции объявили, что в Ростове выясняются причины гибели человека на железной дороге.
Во вторник, 6 февраля, в дежурную часть транспортной полиции Ростова поступил сигнал о том, что на железнодорожном перегоне «Зоосад — Сельмаш» погиб мужчина. На место ДТП выехали оперативники.
Полицейским удалось установить личность жертвы ДТП, им оказался 43-летний ростовчанин. По предварительной информации, причиной травмирования стало нарушение правил безопасности на транспортной инфраструктуре железной дороги. Сейчас полицейские проводят необходимые мероприятия, чтобы восстановить картину произошедшего. Результаты проверки следователей будут использовать в качестве основания для принятия процессуального решения.
Транспортная полиция напоминает дончанам, что железная дорога является зоной повышенной опасности. Тормозной путь поезда составляет около одного километра, а потому пешеходам следует быть внимательными при переходе железнодорожных путей: обязательно посмотреть по сторонам, снять наушники, не пользоваться гаджетами, чтобы заранее заметить возможную опасность. Вместе с этим пешеходам напомнили о том, что дорогу лучше переходить только в установленных местах — по пешеходным мостам, тоннелям и переездам или специальным настилам.
Ранее два автомобиля насмерть сбили пешехода в Ростове.