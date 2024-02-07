В Ростове задержали начальника отдела управления по контролю за оборотом наркотиков

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
Modified Сегодня, 05:23
Updated Сегодня, 05:23
Издание со ссылкой на источник пишет, что задержание прошло во вторник, 6 февраля. Говорится, что задержанный является подполковником полиции.
«Борец с наркотиками собирал дань для высокопоставленных борцов с коррупцией. В подразделении провели обыски», — сказано в сообщении.
Отмечается, что ранее задержанный был сотрудником управления экономической безопасности и противодействия коррупции.
Добавим, что никакой официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее стало известно, что полковника полиции осудили на Дону за попытку купить базу данных ФСБ. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.