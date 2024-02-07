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Published Сегодня, 05:21

Modified Сегодня, 05:23

Updated Сегодня, 05:23

В Ростове задержали начальника отдела контроля за оборотом наркотиков

В Ростове задержали начальника отдела управления по контролю за оборотом наркотиков

7 февраля 2024, 05:21
Фото: 1MI

В Ростове задержали начальника отдела контроля за оборотом наркотиков

В Ростове-на-Дону задержали начальника 8-го отдела УКОН регионального УМВД, сообщает 1Rnd.

Издание со ссылкой на источник пишет, что задержание прошло во вторник, 6 февраля. Говорится, что задержанный является подполковником полиции.

«Борец с наркотиками собирал дань для высокопоставленных борцов с коррупцией. В подразделении провели обыски», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что ранее задержанный был сотрудником управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

Добавим, что никакой официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее стало известно, что полковника полиции осудили на Дону за попытку купить базу данных ФСБ. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Наркотики#Коррупция#Ростов#Происшествия#Подполковник полиции
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