Верховный суд признал законным лишение полномочий судьи Бондаренко в Ростове

Так называемое «дело судей» расследуют в регионе уже почти год. Следователи подозревают, что ряд высокопоставленных судей выносили «нужные» приговоры в регионе за деньги. Во время расследования свои посты успели потерять и председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева, и ее зам Татьяна Юрова. По делу прошли и обыски, в ходе которых у судей нашли драгоценности и сотни миллионов рублей наличных денег.