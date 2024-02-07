Верховный суд признал законным лишение полномочий судьи Бондаренко в Ростове

Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
Modified Сегодня, 16:50
Updated Сегодня, 16:50
Экс-председатель Железнодорожного районного суда Ростова Георгий Бондаренко подал жалобу на решение Высшей квалификационной коллегии судей. Он посчитал незаконным свое лишение полномочий.
Верховный суд России рассмотрел жалобу и пришел к выводу, что решение все-таки было законным, и отменять его не стал.
Бондаренко лишили полномочий еще летом. Он стал одним из фигурантов крупного дела о коррупции среди судей Ростовской области. Самого Бондаренко из Ростова этапировали и арестовали в Москве.
Так называемое «дело судей» расследуют в регионе уже почти год. Следователи подозревают, что ряд высокопоставленных судей выносили «нужные» приговоры в регионе за деньги. Во время расследования свои посты успели потерять и председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева, и ее зам Татьяна Юрова. По делу прошли и обыски, в ходе которых у судей нашли драгоценности и сотни миллионов рублей наличных денег.