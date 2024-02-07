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Updated Сегодня, 16:50

Верховный суд признал законным лишение полномочий судьи Бондаренко в Ростове

Верховный суд признал законным лишение полномочий судьи Бондаренко в Ростове

7 февраля 2024, 16:48
Фото: 1MI
Верховный суд признал законным лишение полномочий судьи Бондаренко в Ростове
Верховный суд РФ посчитал законным прекращение полномочий председателя Железнодорожного районного суда Ростова Георгия Бондаренко, пишет ТАСС.

Экс-председатель Железнодорожного районного суда Ростова Георгий Бондаренко подал жалобу на решение Высшей квалификационной коллегии судей. Он посчитал незаконным свое лишение полномочий.

Председателя районного суда в Ростове лишили полномочий за дисциплинарный проступок
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Верховный суд России рассмотрел жалобу и пришел к выводу, что решение все-таки было законным, и отменять его не стал.

Бондаренко лишили полномочий еще летом. Он стал одним из фигурантов крупного дела о коррупции среди судей Ростовской области. Самого Бондаренко из Ростова этапировали и арестовали в Москве.

Так называемое «дело судей» расследуют в регионе уже почти год. Следователи подозревают, что ряд высокопоставленных судей выносили «нужные» приговоры в регионе за деньги. Во время расследования свои посты успели потерять и председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева, и ее зам Татьяна Юрова. По делу прошли и обыски, в ходе которых у судей нашли драгоценности и сотни миллионов рублей наличных денег.

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