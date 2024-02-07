Ветеран СВО рассказал, как запускал в Ростове бизнес с нуля

«А мне нужно было высокое качество. Поэтому я и решил занять эту нишу. Печатать даже самые широкие, эксклюзивные форматы, какие только могут быть. На разных типах бумаги. Чтобы потребитель мог прийти, пощупать и выбрать без спешки то, что ему подходит», — рассказывает Никита Кушнарев.