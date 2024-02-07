Ветеран СВО рассказал, как запускал в Ростове бизнес с нуля

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
В копицентре Ростова посетителей встречает депутат Никита Кушнарев. У него можно распечатать фотографии и текст.
Сам Никита делится мнением, что любая работа — достойная.
«Я только открыл свой бизнес. Потом, конечно же, планирую расширяться. Пока у меня одна точка, но с чего-то надо начинать. Копицентр — это мой выбор, и мне это нравится», — разъясняет депутат.
Собеседник вспоминает, как столкнулся с тем, что нигде в Ростове не мог распечатать фотографии. То не устраивало обслуживание, то вызывало вопросы качество услуги.
«А мне нужно было высокое качество. Поэтому я и решил занять эту нишу. Печатать даже самые широкие, эксклюзивные форматы, какие только могут быть. На разных типах бумаги. Чтобы потребитель мог прийти, пощупать и выбрать без спешки то, что ему подходит», — рассказывает Никита Кушнарев.
Депутат добавляет, что начинать бизнес в Ростове было сложно. Тем более, одному. Однако в рамках социального контракта на развитие предпринимательства, ему помог фонд «Защитники Отечества».
«Но это оказалась лишь половина тех вложений, которые были необходимы для успешной работы. Отдельно потребовалось закупать мебель, канцелярию, расходники. Серьезные затраты ушли на бумагу эксклюзивного класса», — говорит собеседник.
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