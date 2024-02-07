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Posted Сегодня, 13:29

Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:38

Updated Сегодня, 13:38

Депутат Кушнарев разъяснил, почему в Ростове тяжело запускать бизнес с нуля

Ветеран СВО рассказал, как запускал в Ростове бизнес с нуля

7 февраля 2024, 13:29
Фото: 1MI
Депутат Кушнарев разъяснил, почему в Ростове тяжело запускать бизнес с нуля
Депутат, ветеран СВО Никита Кушнарев сообщил RostovGazeta, почему запускать бизнес с нуля очень сложно в Ростове.

В копицентре Ростова посетителей встречает депутат Никита Кушнарев. У него можно распечатать фотографии и текст.

Сам Никита делится мнением, что любая работа — достойная.

«Я только открыл свой бизнес. Потом, конечно же, планирую расширяться. Пока у меня одна точка, но с чего-то надо начинать. Копицентр — это мой выбор, и мне это нравится», — разъясняет депутат.

Собеседник вспоминает, как столкнулся с тем, что нигде в Ростове не мог распечатать фотографии. То не устраивало обслуживание, то вызывало вопросы качество услуги.

«А мне нужно было высокое качество. Поэтому я и решил занять эту нишу. Печатать даже самые широкие, эксклюзивные форматы, какие только могут быть. На разных типах бумаги. Чтобы потребитель мог прийти, пощупать и выбрать без спешки то, что ему подходит», — рассказывает Никита Кушнарев.

Депутат добавляет, что начинать бизнес в Ростове было сложно. Тем более, одному. Однако в рамках социального контракта на развитие предпринимательства, ему помог фонд «Защитники Отечества».

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«Но это оказалась лишь половина тех вложений, которые были необходимы для успешной работы. Отдельно потребовалось закупать мебель, канцелярию, расходники. Серьезные затраты ушли на бумагу эксклюзивного класса», — говорит собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, почему малому бизнесу требуется помощь.

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