Водитель в Ростове-на-Дону парализовал движение трамваев

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Они рассказали, что водитель «Нивы» бросил автомобиль между тротуаром и рельсами. Либо он обычный автохам, либо не рассчитал расстояние, но в итоге создал большие проблемы.
Трамваи по габаритам теперь не проходят и машинисты вынуждены ждать решения проблемы. А вместе с ними ждут и пассажиры.
Эта ситуация произошла на пересечении Станиславского и Соколова. Пользователи в комментариях раскритиковали водителя за такую парковку.
«Эвакуатор? Или просто руками перенести ее», — заявили ростовчане в комментариях.
«Мастер парковки», — с сарказмом отметили горожане.
Ранее автохам объехал пробку по Пушкинской аллее в Ростове. Материал на эту тему читайте по ссылке.