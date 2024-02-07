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Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Водитель в Ростове-на-Дону парализовал движение трамваев

Водитель в Ростове-на-Дону парализовал движение трамваев

7 февраля 2024, 12:06
Фото: rostovgazeta.ru
Водитель в Ростове-на-Дону парализовал движение трамваев
В Ростове-на-Дону водитель автомобиля неудачно припарковался и парализовал движение трамваев, сообщили очевидцы в соцсетях.

Они рассказали, что водитель «Нивы» бросил автомобиль между тротуаром и рельсами. Либо он обычный автохам, либо не рассчитал расстояние, но в итоге создал большие проблемы.

Трамваи по габаритам теперь не проходят и машинисты вынуждены ждать решения проблемы. А вместе с ними ждут и пассажиры.

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Водитель в Ростове-на-Дону парализовал движение трамваевВодитель в Ростове-на-Дону парализовал движение трамваев
Водитель в Ростове-на-Дону парализовал движение трамваев
Фото: ТГ «это Ростов»

Эта ситуация произошла на пересечении Станиславского и Соколова. Пользователи в комментариях раскритиковали водителя за такую парковку.

«Эвакуатор? Или просто руками перенести ее», — заявили ростовчане в комментариях.

«Мастер парковки», — с сарказмом отметили горожане.

Ранее автохам объехал пробку по Пушкинской аллее в Ростове. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Автохам#Парковка#Проблемы#Трамваи
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