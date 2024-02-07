Введен карантин по птичьему гриппу в Волгодонском районе Ростовской области

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
По данным специалистов «Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных», инфекцию обнаружили в 10 пробах, взятых от домашних птиц в одном из личных подсобных хозяйств станицы Романовской. Установлена разновидность гриппа птиц А субтипа Н5.
Сейчас под угрозой находятся территории, которые оказались в 5-километровой зоне вокруг очага. Это станица Романовская и хутора Лагутники, Парамонов, Погожев Романовского сельского поселения. Также объявлена «зона наблюдения» в радиусе 10 километров вокруг указанных населенных пунктов, включая хутор Потапов Потаповского сельского поселения, пишет «КП-Ростов-на-Дону».
Администрация Волгодонского района подчеркнула, что специалисты предпринимают все необходимые меры для предотвращения распространения и уничтожения высокопатогенного гриппа птиц.