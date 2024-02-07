Введен карантин по птичьему гриппу в Волгодонском районе Ростовской области

Сейчас под угрозой находятся территории, которые оказались в 5-километровой зоне вокруг очага. Это станица Романовская и хутора Лагутники, Парамонов, Погожев Романовского сельского поселения. Также объявлена «зона наблюдения» в радиусе 10 километров вокруг указанных населенных пунктов, включая хутор Потапов Потаповского сельского поселения, пишет «КП-Ростов-на-Дону».