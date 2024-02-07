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Published Сегодня, 13:12

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Updated Сегодня, 13:14

Житель Ростовской области жестоко избил палкой подростка

Житель Ростовской области жестоко избил палкой подростка

7 февраля 2024, 13:12
Фото: Weldis/cc by sa 3.0/wiki
Житель Ростовской области жестоко избил палкой подростка
В Ростовской области арестовали жителя Морозовска, который напал на подростка и избил его, сообщили в региональном УСКР.

На улице Тюленина фигурант заметил 17-летнего парня и решил к нему подойти, после чего спровоцировал конфликт. Это привело к драке, в ходе которой подозреваемый избил пострадавшего руками, ногами и палкой.

«С телесными повреждениями потерпевший был доставлен в больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь», — уточнили в Следкоме.

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По факту нападения возбудили уголовное дело, а обвиняемого заключили под стражу. Оказалось, что его уже привлекали к ответственности за преступление.

Ранее семья рецидивиста из Ростовской области напала на полицейских с бревном и половником.

До этого житель Батайска отправил в больницу хулигана, справившего нужду у магазина.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Драка#Конфликт#Морозовск#Пострадавший#Происшествия
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