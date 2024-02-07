Житель Ростовской области жестоко избил палкой подростка

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
На улице Тюленина фигурант заметил 17-летнего парня и решил к нему подойти, после чего спровоцировал конфликт. Это привело к драке, в ходе которой подозреваемый избил пострадавшего руками, ногами и палкой.
«С телесными повреждениями потерпевший был доставлен в больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь», — уточнили в Следкоме.
По факту нападения возбудили уголовное дело, а обвиняемого заключили под стражу. Оказалось, что его уже привлекали к ответственности за преступление.
Ранее семья рецидивиста из Ростовской области напала на полицейских с бревном и половником.
До этого житель Батайска отправил в больницу хулигана, справившего нужду у магазина.