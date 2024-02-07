Жители Ростовской области массово свалились с ОРВИ и гриппом

Представители Роспотребнадзора напоминают, что заразиться гриппом и ОРВИ можно защититься за считанные часы. В случае заражения дончане могут наблюдать у себя жар с температурой до 39 градусов Цельсия, головные боли, боль в мышцах, суставах озноб, а также усталость с кашлем, насморком и другие симптомы. В этом случае дончанам следует остаться дома, чтобы не заразить окружающих, и вызвать врача.