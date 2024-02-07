Жители Ростовской области массово свалились с ОРВИ и гриппом

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
В начале рабочей недели, 5 февраля, представители Роспотребнадзора Ростовской области объявили, что по итогам прошлой недели в регионе зарегистрировали 21,8 тысячи дончан с диагнозом ОРВИ. Прирост заболеваемости за неделю составил 6,3%. Каждый второй заболевший (51,7%) был ребенком в возрасте до 14 лет.
Представители Роспотребнадзора напоминают, что заразиться гриппом и ОРВИ можно защититься за считанные часы. В случае заражения дончане могут наблюдать у себя жар с температурой до 39 градусов Цельсия, головные боли, боль в мышцах, суставах озноб, а также усталость с кашлем, насморком и другие симптомы. В этом случае дончанам следует остаться дома, чтобы не заразить окружающих, и вызвать врача.
Ранее эпидемиолог рассказала, как правильно мыть руки, чтобы защитить себя от ОРВИ.