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Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

Заболеваемость респираторными инфекциями выросла в Ростовской области

Жители Ростовской области массово свалились с ОРВИ и гриппом

7 февраля 2024, 09:12
Фото: 1MI
Заболеваемость респираторными инфекциями выросла в Ростовской области

Почти 22 тысячи дончан заболели респираторными инфекциями с начала февраля

В Ростовской области фиксируют прирост заболеваемости населения ОРВИ на 6,3%, об этом объявили в пресс-службе донского Роспотребнадзора.

В начале рабочей недели, 5 февраля, представители Роспотребнадзора Ростовской области объявили, что по итогам прошлой недели в регионе зарегистрировали 21,8 тысячи дончан с диагнозом ОРВИ. Прирост заболеваемости за неделю составил 6,3%. Каждый второй заболевший (51,7%) был ребенком в возрасте до 14 лет.

В Ростовской области зарегистрировано 20,5 тысячи случаев ОРВИ за неделю
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Представители Роспотребнадзора напоминают, что заразиться гриппом и ОРВИ можно защититься за считанные часы. В случае заражения дончане могут наблюдать у себя жар с температурой до 39 градусов Цельсия, головные боли, боль в мышцах, суставах озноб, а также усталость с кашлем, насморком и другие симптомы. В этом случае дончанам следует остаться дома, чтобы не заразить окружающих, и вызвать врача.

Ранее эпидемиолог рассказала, как правильно мыть руки, чтобы защитить себя от ОРВИ.

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