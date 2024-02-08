Автодор призвал донских водителей отказаться от поездок по М-4 из-за непогоды

В регионе прогнозируют дожди и заморозки, с пятницы по субботу в Ростовской области выпадут обильные осадки, которые накроют регион мокрым снегом и дождями. При этом температура будет держаться около нуля градусов, что может стать причиной гололедицы на трассе.