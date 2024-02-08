Автодор призвал донских водителей отказаться от поездок по М-4 из-за непогоды

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
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В четверг, 8 февраля, ГК «Автодор» объявили, что ближайшие три дня в Ростовской области ожидается комплекс неблагоприятных метеоявлений.
В регионе прогнозируют дожди и заморозки, с пятницы по субботу в Ростовской области выпадут обильные осадки, которые накроют регион мокрым снегом и дождями. При этом температура будет держаться около нуля градусов, что может стать причиной гололедицы на трассе.
Жителей и гостей Ростовской области призывают проявить осторожность и по возможности отказаться от поездок по М-4 «Дон» в грядущие выходные, поскольку непогода может стать причиной аварий и серьезных пробок на трассе.
В случае, если поездки избежать нельзя, водителей просят придерживаться безопасной скорости движения и дистанции, а также следить за актуальной информацией о ситуации на трассе на специальных информационных табло.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев приказал привести в порядок донские дороги и трассы.