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Автодор призвал донских водителей отказаться от поездок по М-4 из-за непогоды

Автодор призвал донских водителей отказаться от поездок по М-4 из-за непогоды

8 февраля 2024, 15:10
Фото: 1MI
Автодор призвал донских водителей отказаться от поездок по М-4 из-за непогоды
В Ростовской области прогнозируют непогоду на М-4 «Дон», автомобилистов призвали отказаться от поездок на дальние расстояния, об этом сообщили в компании «Автодор».

В четверг, 8 февраля, ГК «Автодор» объявили, что ближайшие три дня в Ростовской области ожидается комплекс неблагоприятных метеоявлений.

В регионе прогнозируют дожди и заморозки, с пятницы по субботу в Ростовской области выпадут обильные осадки, которые накроют регион мокрым снегом и дождями. При этом температура будет держаться около нуля градусов, что может стать причиной гололедицы на трассе.

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Жителей и гостей Ростовской области призывают проявить осторожность и по возможности отказаться от поездок по М-4 «Дон» в грядущие выходные, поскольку непогода может стать причиной аварий и серьезных пробок на трассе.

В случае, если поездки избежать нельзя, водителей просят придерживаться безопасной скорости движения и дистанции, а также следить за актуальной информацией о ситуации на трассе на специальных информационных табло.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев приказал привести в порядок донские дороги и трассы.

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