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Posted Сегодня, 09:18

Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

Бизнесмен Бабаев заявил, что его ни разу не допросили за 2 года в СИЗО в Ростове

Бизнесмен Бабаев заявил, что его ни разу не допросили за 2 года в СИЗО в Ростове

8 февраля 2024, 09:18
Фото: Изображение Midjourney
Бизнесмен Бабаев заявил, что его ни разу не допросили за 2 года в СИЗО в Ростове
На суде по громкому делу об аксайских рынках бизнесмен Карим Бабаев потребовал отвода судей, подробностями с места событий делится «Город N».

В Ростове в суде рассмотрели апелляцию по делу об «аксайской ОПГ». Один из фигурантов дела, бизнесмен Карим Бабаев, заявил, что за два с половиной года, что он был в СИЗО, его ни разу не допросили. Предприниматель сам просился дать показания, однако следователи ему отказывали.

«Как можно два с половиной года держать человека в СИЗО и даже не сказать, в чём он виноват?» — говорит Бабаев.

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Также он попросил отвод всех судей Ростовского областного суда, рассматривавших его дело. Однако это ходатайство отклонили. Не принял суд и просьбу Бабаева и других подсудимых отправить их под домашний арест.

Напомним, весной 2021 года в Ростовской области закрыли аксайские рынки «Алмаз», «Атлант» и «Классик». Причиной этого стали обвинения в незаконной деятельности в отношении бизнесменов Бабаевых и бывшего главы Аксайского района Виталия Борзенко. В частности, их подозревали в создании ОПГ, передачи муниципальной земли в аренду и ряде других противоправных действий. Судебные тяжбы тянутся уже больше двух лет.

Ранее в деле аксайских рынков обнаружили нового владельца рынка «Алмаз».

До этого в деле аксайских рынков всплыли имена чиновников из правительства Ростовской области.

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