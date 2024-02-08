Бизнесмен Бабаев заявил, что его ни разу не допросили за 2 года в СИЗО в Ростове

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
В Ростове в суде рассмотрели апелляцию по делу об «аксайской ОПГ». Один из фигурантов дела, бизнесмен Карим Бабаев, заявил, что за два с половиной года, что он был в СИЗО, его ни разу не допросили. Предприниматель сам просился дать показания, однако следователи ему отказывали.
«Как можно два с половиной года держать человека в СИЗО и даже не сказать, в чём он виноват?» — говорит Бабаев.
Также он попросил отвод всех судей Ростовского областного суда, рассматривавших его дело. Однако это ходатайство отклонили. Не принял суд и просьбу Бабаева и других подсудимых отправить их под домашний арест.
Напомним, весной 2021 года в Ростовской области закрыли аксайские рынки «Алмаз», «Атлант» и «Классик». Причиной этого стали обвинения в незаконной деятельности в отношении бизнесменов Бабаевых и бывшего главы Аксайского района Виталия Борзенко. В частности, их подозревали в создании ОПГ, передачи муниципальной земли в аренду и ряде других противоправных действий. Судебные тяжбы тянутся уже больше двух лет.
Ранее в деле аксайских рынков обнаружили нового владельца рынка «Алмаз».
До этого в деле аксайских рынков всплыли имена чиновников из правительства Ростовской области.