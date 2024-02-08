Бизнесмен Бабаев заявил, что его ни разу не допросили за 2 года в СИЗО в Ростове

В Ростове в суде рассмотрели апелляцию по делу об «аксайской ОПГ». Один из фигурантов дела, бизнесмен Карим Бабаев, заявил, что за два с половиной года, что он был в СИЗО, его ни разу не допросили. Предприниматель сам просился дать показания, однако следователи ему отказывали.