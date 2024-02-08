Чиновницу из Таганрога осудили за разрешение построить здание в зоне охраны ОКН

Posted Сегодня, 17:19
Published Сегодня, 17:19
Modified Сегодня, 17:21
Updated Сегодня, 17:21
В четверг, 8 февраля, сотрудники следственного управления СКР по Ростовской области объявили, что суд признал бывшую чиновницу из Таганрога виновной в превышении полномочий.
Следствие и суд установили, что в период с 2020 по 2021 годы подозреваемая, на тот момент исполняющая обязанности главного архитектора Таганрога, незаконно разрешила местному предпринимателю построить нежилое здание на земельном участке в исторической части Таганрога. Участок земли находился в охранной зоне ОКН, а потому там запрещено возводить капитальные здания или другие объекты, закон позволяет только восстановить исторические здания, их фасады и иные объекты, представляющие историческую или архитектурную ценность.
В итоге суд вынес решение приговорить чиновницу к двум годам лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком.
«Приговор в законную силу не вступил», — сказано в сообщении.
Ранее в Ростовской области объявили о решении отремонтировать единственный донской замок.