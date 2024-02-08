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Published Сегодня, 06:40

Modified Сегодня, 06:42

Updated Сегодня, 06:42

Добавки в белом хлебе: опасные улучшители муки

8 февраля 2024, 06:40
Если вы предпочитаете пышные, ясно-белые булки вместо ржаного хлеба, возможно, стоит задуматься о своих привычках. Исследования указывают на то, что некоторые производители добавляют в муку вредные компоненты без разрешения, что может вызвать проблемы со здоровьем, пишет Pravda.Ru.

Несколько из этих запрещенных добавок — семикарбазид и броматы — были обнаружены в примерах белого хлеба, произведенного в России. Врач-диетолог, терапевт и кандидат медицинских наук Татьяна Солнцева сообщила, что в последнем исследовании, проведенном в 2023 году, более 5% образцов содержали эти опасные примеси.

Семикарбазид, бромат калия и бромат кальция — это окислительные «усилители» муки, которые применяются для увеличения объема и воздушности выпечки. Однако они не являются частью списка разрешенных добавок по техническому регламенту Таможенного союза.

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