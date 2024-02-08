Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
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Несколько из этих запрещенных добавок — семикарбазид и броматы — были обнаружены в примерах белого хлеба, произведенного в России. Врач-диетолог, терапевт и кандидат медицинских наук Татьяна Солнцева сообщила, что в последнем исследовании, проведенном в 2023 году, более 5% образцов содержали эти опасные примеси.
Семикарбазид, бромат калия и бромат кальция — это окислительные «усилители» муки, которые применяются для увеличения объема и воздушности выпечки. Однако они не являются частью списка разрешенных добавок по техническому регламенту Таможенного союза.