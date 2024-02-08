Добавки в белом хлебе: опасные улучшители муки

Несколько из этих запрещенных добавок — семикарбазид и броматы — были обнаружены в примерах белого хлеба, произведенного в России. Врач-диетолог, терапевт и кандидат медицинских наук Татьяна Солнцева сообщила, что в последнем исследовании, проведенном в 2023 году, более 5% образцов содержали эти опасные примеси.