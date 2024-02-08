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Posted 8 февраля 2024, 06:53

Published 8 февраля 2024, 06:53

Modified 8 февраля 2024, 06:55

Updated 8 февраля 2024, 06:55

Доходному дому Парамонова в Ростове вернут исторический облик

8 февраля 2024, 06:53
В Ростове-на-Дону планируется провести реставрацию Доходного дома Парамонова, сообщил представитель Гордумы Дмитрий Олейников.

Издание Cityreporter со ссылкой на слова Олейникова пишет, что работы проведет инвестор, а фасаду вернут исторический облик. Это является одним из условий для проведения работ.

Олейников рассказал, что реставрация улучшит здание, но не решит проблем с парковками и благоустройством прилегающей территории. Само здание расположено на улице Социалистической, 128.

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«В начале декабря 2023 года его продали за 66 миллионов рублей частному инвестору. Проект реконструкции дома не раскрывается», — говорится в публикации.

Ранее СК вмешался в историю с «почти рухнувшим» домом в Ростове.

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#Общество#Ростов-на-Дону#Реставрация#Ростов#Фасад#Доходный дом Парамонова#Исторический облик#Инвестор
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