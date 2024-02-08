Доходному дому Парамонова в Ростове вернут исторический облик

Posted 8 февраля 2024, 06:53
Published 8 февраля 2024, 06:53
Modified 8 февраля 2024, 06:55
Updated 8 февраля 2024, 06:55
Издание Cityreporter со ссылкой на слова Олейникова пишет, что работы проведет инвестор, а фасаду вернут исторический облик. Это является одним из условий для проведения работ.
Олейников рассказал, что реставрация улучшит здание, но не решит проблем с парковками и благоустройством прилегающей территории. Само здание расположено на улице Социалистической, 128.
«В начале декабря 2023 года его продали за 66 миллионов рублей частному инвестору. Проект реконструкции дома не раскрывается», — говорится в публикации.
Ранее СК вмешался в историю с «почти рухнувшим» домом в Ростове.