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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Донского контрактника осудили на четыре года за нападение на подчиненных с ножом

Донского контрактника осудили на четыре года за нападение на подчиненных с ножом

8 февраля 2024, 14:05
Фото: defence.gov/cc0
Донского контрактника осудили на четыре года за нападение на подчиненных с ножом
В Ростовской области вынесли приговор контрактнику, который напал на своих подчиненных с ножом, об этом сообщили в объединенной пресс-службе донских судов.
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СВО

В четверг, 8 февраля, стало известно, что Новочеркасский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему по контракту Николая Пряженникову, который обвинялся в превышении должностных полномочий и применении оружия против своих подчиненных.

По предварительной информации, 19 августа 2023 года Пряженников и двое потерпевших ехали в пункт временной дислокации военной части в Ростовской области. Согласно данным суда, Пряженников был недоволен, что один из его подчиненных П. положил свою ногу на голову подсудимого, чем унизил его честь и достоинство. Его негодование выразилось в трех ножевых ранах, которые Пряженников нанес младшему по званию в заднюю часть левого бедра. Это квалифицировали как легкий вред здоровью.

Его негодование выразилось в трех ножевых ранах, которые Пряженников нанес младшему по званию в заднюю часть левого бедра. Это квалифицировали как легкий вред здоровью.Его негодование выразилось в трех ножевых ранах, которые Пряженников нанес младшему по званию в заднюю часть левого бедра. Это квалифицировали как легкий вред здоровью.
Его негодование выразилось в трех ножевых ранах, которые Пряженников нанес младшему по званию в заднюю часть левого бедра. Это квалифицировали как легкий вред здоровью.
Фото: Uzz75/ccbysa 3.0/wikimedia.org

Кроме того, к конфликту потерпевшего с Пряженниковым решил присоединиться второй военнослужащий, который якобы хотел заступиться за потерпевшего П. В ответ на попытку вмешаться Пряженников ударил мужчину два раза рукоятью ножа рядом с правым глазом и ухом, причинив легкий вред его здоровью.

Во время судебного заседания контрактник полностью признал свою вину, раскаялся, но отказался от дачи показаний.

В Ростове осудили дончанина, который напал на полицейского с канцелярским ножом
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При назначении наказания суд учел характер совершенных преступлений, личность военного, а также смягчающие обстоятельства в виде того, что на попечении у Пряженникова находится его маленький ребенок. Кроме того, сам подозреваемый, являющийся ветераном боевых действий, активно помогал в раскрытии преступления и выплатил ущерб пострадавшему К., а действия П. признали противоправными.

В итоге суд приговорил Николая Пряженникова к четырем годам и трем месяцам колонии строгого режима, в течение двух лет ему запрещено занимать должность на госслужбе, его также лишили воинского звания.

Однако приговор не вступил в законную силу, Пряженникова взяли под стражу в зале суда, он сможет обжаловать приговор в Южном окружном военному суде в течение 15 дней.

Ранее в Новочеркасске осудили военнослужащего, который напал на свое начальство с ножом.

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