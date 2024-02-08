Донского контрактника осудили на четыре года за нападение на подчиненных с ножом

По предварительной информации, 19 августа 2023 года Пряженников и двое потерпевших ехали в пункт временной дислокации военной части в Ростовской области. Согласно данным суда, Пряженников был недоволен, что один из его подчиненных П. положил свою ногу на голову подсудимого, чем унизил его честь и достоинство. Его негодование выразилось в трех ножевых ранах, которые Пряженников нанес младшему по званию в заднюю часть левого бедра. Это квалифицировали как легкий вред здоровью.