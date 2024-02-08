Две трети домов в шахтерских городах Ростовской области являются аварийными

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
В шахтерских городах процент жилья, подлежащего сносу и расселению, составляет 65,8%. Речь идет о домах в Шахтах, Гуково, Донецке, Белокалитвинском, Тацинском и других районах.
Голубев объяснил, что одной из проблем при расселении являются финансы. Власти не всегда могут найти деньги, чтобы решить проблему аварийного жилья.
Он также привел пример, что в Шахтах в этом году расселить планируют 29 домов, где живут 400 человек. Вне программы аварийного жилья там же займутся расселением домов, признанных аварийными с 2022 года.
«Задача сейчас состоит в том, чтобы находить новые механизмы для решения вопросов переселения из аварийного жилья», — заключил Голубев.
Ранее сообщалось, что массовый снос домов начнется в Ростове-на-Дону.