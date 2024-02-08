«Есть правила»: Голубев объяснил, зачем снимают уникальную брусчатку в Таганроге

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
На ежегодной пресс-конференции с журналистами глава региона рассказал, каким видит Таганрог в ближайшие годы. Помимо общих слов о развитии и красоте, он затронул реконструкцию городской набережной.
Ранее горожане создали петицию, требуя спасти от перекладки уникальную брусчатку на набережной Таганрога. Изначально местные власти пообещали ее не трогать. Однако затем поменяли свое решение.
Губернатор в этом вопросе жителей и градозащитников поддерживать не стал, сославшись на нормы законодательства.
«Мне известно, что есть люди, которые высказываются, что не нужно этого делать, что брусчатка пострадает. Но во-первых есть правила, и эти правила мы не собираемся нарушать», — заключил он.
Вместе с тем реставраторы и архитекторы предупреждали, что перекладка брусчатки может оказаться губительной и фатальной для исторического облика набережной Таганрога.