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Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

«Есть правила»: Голубев объяснил, зачем снимают уникальную брусчатку в Таганроге

«Есть правила»: Голубев объяснил, зачем снимают уникальную брусчатку в Таганроге

8 февраля 2024, 09:48
Фото: donland.ru
«Есть правила»: Голубев объяснил, зачем снимают уникальную брусчатку в Таганроге

Голубев объяснил, зачем снимают уникальную брусчатку на набережной в Таганроге

Избежать снятия исторической брусчатки на набережной в Таганроге, вероятно, не удастся, следует из ответа губернатора Ростовской области Василия Голубева.

На ежегодной пресс-конференции с журналистами глава региона рассказал, каким видит Таганрог в ближайшие годы. Помимо общих слов о развитии и красоте, он затронул реконструкцию городской набережной.

Ранее горожане создали петицию, требуя спасти от перекладки уникальную брусчатку на набережной Таганрога. Изначально местные власти пообещали ее не трогать. Однако затем поменяли свое решение.

Тысячи жителей Таганрога написали петицию, чтобы спасти брусчатку на набережной
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Губернатор в этом вопросе жителей и градозащитников поддерживать не стал, сославшись на нормы законодательства.

«Мне известно, что есть люди, которые высказываются, что не нужно этого делать, что брусчатка пострадает. Но во-первых есть правила, и эти правила мы не собираемся нарушать», — заключил он.

Вместе с тем реставраторы и архитекторы предупреждали, что перекладка брусчатки может оказаться губительной и фатальной для исторического облика набережной Таганрога.

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#Общество#Город#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Голубев
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