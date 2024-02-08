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Глава Ростовской области прокомментировал картельные сговоры при ремонте дорог

Глава Ростовской области прокомментировал картельные сговоры при ремонте дорог

8 февраля 2024, 11:00
Фото: donland.ru
Глава Ростовской области прокомментировал картельные сговоры при ремонте дорог

Губернатор Голубев прокомментировал картельные сговоры при ремонте дорог на Дону

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что обращает внимание на факты картельных сговоров при ремонте дорог, прозвучало на пресс-конференции.

Он рассказал, что область получает от федерального центра заметно больше денег на дороги, чем ряд регионов. По поводу них поступают обращения от людей и приходится принимать решения по конкретным случаям.

Глава региона рассказал, что нужно что-то менять в этой сфере.

По поводу картельных сговоров губернатор напомнил правила рассмотрения таких, что не он принимает решение о признании факта сговора или нет. Он добавил, что не может не обращать на это внимания.

Две компании оштрафовали на 228 млн за сговор при ремонте дорог в Ростовской области
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«И когда такие темы возникают, то идут отдельные доклады. История с качеством дорог — здесь предстоит вносить коррективы», — рассказал губернатор.

По его словам, когда во время конкурса претендент опускают стоимость выполнения контракт на 30%, то дорога будет никакой. Он уточнил, что нужно правильно готовить конкурсы и привлекать тех, у кого есть опыт.

Ранее две компании оштрафовали на 228 миллионов рублей за сговор при ремонте дорог в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дороги#Качество дорог#Картельные сговоры#Федеральный центр
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