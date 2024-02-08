Глава Ростовской области прокомментировал картельные сговоры при ремонте дорог

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
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Он рассказал, что область получает от федерального центра заметно больше денег на дороги, чем ряд регионов. По поводу них поступают обращения от людей и приходится принимать решения по конкретным случаям.
Глава региона рассказал, что нужно что-то менять в этой сфере.
По поводу картельных сговоров губернатор напомнил правила рассмотрения таких, что не он принимает решение о признании факта сговора или нет. Он добавил, что не может не обращать на это внимания.
«И когда такие темы возникают, то идут отдельные доклады. История с качеством дорог — здесь предстоит вносить коррективы», — рассказал губернатор.
По его словам, когда во время конкурса претендент опускают стоимость выполнения контракт на 30%, то дорога будет никакой. Он уточнил, что нужно правильно готовить конкурсы и привлекать тех, у кого есть опыт.
Ранее две компании оштрафовали на 228 миллионов рублей за сговор при ремонте дорог в Ростовской области.