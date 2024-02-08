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Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

«Городу нужно не ходить, а бегать»: Голубев признал, что дороги в Ростове плохие

«Городу нужно не ходить, а бегать»: Голубев признал, что дороги в Ростове плохие

8 февраля 2024, 09:52
Фото: donland.ru
«Городу нужно не ходить, а бегать»: Голубев признал, что дороги в Ростове плохие

Губернатор Голубев признал, что дороги в Ростове плохие

Погодные условия не сильно влияют на плачевное состояние дорог в Ростове, заявил губернатор Василий Голубев.

Главе региона на ежегодной пресс-конференции со СМИ задали вопрос о состоянии дорожного полотна в Ростове. Он признал, что оно действительно оставляет желать лучшего.

«Я разделяю мнение ростовчан, что дороги у нас сегодня плохие. Я разделяю мнение, что особенно в последний период мы увидели такие резкие изменения», — говорит губернатор.

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Он добавил, что погодные условия действительно влияют на состояние дорог в Ростове, однако они не являются первопричиной проблем. Он призвал ростовских властей, а также властей других муниципалитетов активизироваться в те дни, когда погода позволяет провести ремонт.

«"Городу» нужно бегать, не ходить, а бегать», — заключил Голубев, рассуждая об администрации Ростова.

Напомним, 1,5 миллиарда рублей выделено на ремонт дорог Ростова в этом году.

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