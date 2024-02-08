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Published Сегодня, 13:17

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Губернатор Голубев объяснил, как избежать «голых вечеринок» в Ростовской области

Губернатор Голубев объяснил, как избежать «голых вечеринок» в Ростовской области

8 февраля 2024, 13:17
Фото: Beatrice Murch/cc by 2.0/flickr.com
Губернатор Голубев объяснил, как избежать «голых вечеринок» в Ростовской области

Власти Ростовской области не собираются закрывать ночные клубы

Власти Ростовской области заявили, что не получали обращений о закрытии ночных клубов после «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой, подробностями поделился губернатор региона Василий Голубев.

В ходе пресс-конференции журналисты напомнили, что около месяца назад в Краснодарском крае решили ограничить работу ночных клубов.

В ответ на это губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что каждый вопрос требует взвешенного решения и отдельного рассмотрения, а потому перед решением об ограничении работы клубов нужно смотреть на организацию процессов в заведениях и их содержание.

«У нас нет планов пока закрыть эти организации. Ну и этим, как понятно, пользуется на 100% молодежь, в период пандемии эти заведения [прим. редакции — клубы] пострадали больше всех, потому что мы закрыли их просто и все», — рассказал Василий Голубев, добавив, что нужно смотреть за ситуацией в клубах и смотреть, чтобы там не возникало «голых вечеринок».

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Василий Голубев также добавил, что большая часть молодежи общается друг с другом в подобных местах, соблюдая нормы приличия, и задача властей обеспечить им условия для качественной работы клубов и других общественных пространств.

«Мы не имеем в своих планах предложений и обращений закрывать ночные клубы, которые есть», — рассказал глава региона.

Ранее ростовский продюсер Екатерина Бачерикова объяснила, почему «голая вечеринка» вызвала широкий общественный резонанс.

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