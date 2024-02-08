Губернатор Голубев объяснил, как избежать «голых вечеринок» в Ростовской области

«У нас нет планов пока закрыть эти организации. Ну и этим, как понятно, пользуется на 100% молодежь, в период пандемии эти заведения [прим. редакции — клубы] пострадали больше всех, потому что мы закрыли их просто и все», — рассказал Василий Голубев, добавив, что нужно смотреть за ситуацией в клубах и смотреть, чтобы там не возникало «голых вечеринок».