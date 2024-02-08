Губернатор Голубев пробил два колеса машины при переезде моста на М-4 «Дон»

«Мы уже коснулись М-4. Не очень давно я пробил там сразу два колеса, прям ровно в этом месте, пересекая мост, два колеса одновременно. Ну мы тогда ехали, конечно, не медленно, но и не быстро, там быстро не разгонишься в этой части. Ну и я задал вопрос: Если я разбил, что происходит с людьми, которые там днюют-ночуют?», — поделился историей губернатор Голубев, заявив, что состояние трассы М-4 «Дон» является основным приоритетом для властей.