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Published Сегодня, 17:02

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Updated Сегодня, 17:09

Губернатор Голубев пробил два колеса авто при переезде моста на М-4 «Дон»

Губернатор Голубев пробил два колеса машины при переезде моста на М-4 «Дон»

8 февраля 2024, 17:02
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
Губернатор Голубев пробил два колеса авто при переезде моста на М-4 «Дон»

Губернатора Ростовской области шокировало состояние М-4 после пробития колес

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поделился планами о том, какие работы необходимо провести на М-4 «Дон», чтобы водители не теряли по дороге колеса, личным опытом он поделился в ходе пресс-конференции 8 февраля.

В ходе пресс-конференции губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил, что регулярно замечает проблемы в работе донского Минтранса и жалобы на качество ремонта дорог.

Однако, по словам губернатора, он полностью удовлетворен состоянием опорной сети дорог, поскольку регион опережает план ремонта и получает достаточно средств на содержание дорог. Несмотря на это, губернатор Ростовской области признал, что региону стоит изменить подход к содержанию дорог и развитию транспортной инфраструктуры Дона.

Журналисты также обратились к Василию Голубеву с вопросом о многочасовых пробках, возникающих из-за ремонта Аютинских дорог. По словам местных жителей и водителей, одна полоса едет, вторая стоит, иногда в заторах приходится проводить до шести-восьми часов.

«Мы уже коснулись М-4. Не очень давно я пробил там сразу два колеса, прям ровно в этом месте, пересекая мост, два колеса одновременно. Ну мы тогда ехали, конечно, не медленно, но и не быстро, там быстро не разгонишься в этой части. Ну и я задал вопрос: Если я разбил, что происходит с людьми, которые там днюют-ночуют?», — поделился историей губернатор Голубев, заявив, что состояние трассы М-4 «Дон» является основным приоритетом для властей.

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По его мнению, одним ремонтом ситуацию не исправишь, и сейчас магистраль нуждается в реконструкции — не только дорожного покрытия, но всей основы дорожной одежды и асфальта.

«Это очень сложный вопрос. Придется остановить половину дороги, чтобы объехать[прим. редакции — закрытый участок]», — объяснил Василий Голубев, добавив, что дороге нужно расширение как минимум до четырех полос, чтобы автомобилисты могли проехать заторы даже тогда, когда на М-4 идут дорожные работы или произошло ДТП.

Ранее компания «Автодор» попросила автомобилистов отказаться от дальних поездок по М-4 из-за непогоды в Ростовской области.

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