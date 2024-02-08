Губернатор Голубев рассказал о судьбе Пригородного автовокзала Ростова на Шолохова

Posted Сегодня, 17:58
Published Сегодня, 17:58
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Updated Сегодня, 18:00
В конце января власти объявили, что проект транспортной развязки на улице Шолохова в Ростове планируют закончить в 2024 году. Сейчас в Первомайском районе Ростова ведутся работы по застройке территорий старого аэропорта, а также переоборудуют здание аэропорта для открытия Центрального областного вокзала.
Подобный масштабный проект привлекает много внимания со стороны общественности, а потому журналисты решили уточнить, как отразится развитие транспортной инфраструктуры на уже действующем Пригородном автовокзале, расположенном на улице Шолохова, 126, и насколько целесообразно размещать рядом два автовокзала.
«Поэтому два не будет.[…]При определенных условиях вокзал[прим. редакции — имеется ввиду Центральный областной автовокзал] закончат в этом году, я точно знаю, что его не закончат в марте.[…] Поэтому точно совершенно, что Пригородный вокзал, в том формате, в котором есть, там работать не будет», — заявил губернатор Голубев, добавив, что не исключает продолжения работы этого вокзала, но не в формате объекта транспортной инфраструктуры, а, например, в виде торгово-развлекательного комплекса или «не грязного» производства.