Губернатор Голубев рассказал о судьбе Пригородного автовокзала Ростова на Шолохова

«Поэтому два не будет.[…]При определенных условиях вокзал[прим. редакции — имеется ввиду Центральный областной автовокзал] закончат в этом году, я точно знаю, что его не закончат в марте.[…] Поэтому точно совершенно, что Пригородный вокзал, в том формате, в котором есть, там работать не будет», — заявил губернатор Голубев, добавив, что не исключает продолжения работы этого вокзала, но не в формате объекта транспортной инфраструктуры, а, например, в виде торгово-развлекательного комплекса или «не грязного» производства.