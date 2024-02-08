rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:58

Published Сегодня, 17:58

Modified Сегодня, 18:00

Updated Сегодня, 18:00

Губернатор Голубев рассказал о судьбе Пригородного автовокзала Ростова на Шолохова

Губернатор Голубев рассказал о судьбе Пригородного автовокзала Ростова на Шолохова

8 февраля 2024, 17:58
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
Губернатор Голубев рассказал о судьбе Пригородного автовокзала Ростова на Шолохова

Власти планируют закрыть Пригородный автовокзал в Ростове

В Ростове не планируют сохранять действующим Пригородный автовокзал на проспекте Шолохова, об этом сообщил губернатор Василий Голубев.

В конце января власти объявили, что проект транспортной развязки на улице Шолохова в Ростове планируют закончить в 2024 году. Сейчас в Первомайском районе Ростова ведутся работы по застройке территорий старого аэропорта, а также переоборудуют здание аэропорта для открытия Центрального областного вокзала.

Стало известно, когда запустят Центральный областной автовокзал в Ростове
Узнать подробнее

Подобный масштабный проект привлекает много внимания со стороны общественности, а потому журналисты решили уточнить, как отразится развитие транспортной инфраструктуры на уже действующем Пригородном автовокзале, расположенном на улице Шолохова, 126, и насколько целесообразно размещать рядом два автовокзала.

«Поэтому два не будет.[…]При определенных условиях вокзал[прим. редакции — имеется ввиду Центральный областной автовокзал] закончат в этом году, я точно знаю, что его не закончат в марте.[…] Поэтому точно совершенно, что Пригородный вокзал, в том формате, в котором есть, там работать не будет», — заявил губернатор Голубев, добавив, что не исключает продолжения работы этого вокзала, но не в формате объекта транспортной инфраструктуры, а, например, в виде торгово-развлекательного комплекса или «не грязного» производства.

Читайте также:
Проект транспортной развязки на Шолохова в Ростове завершат в 2024 годуБольшое количество нарушений нашли в работе автобусов в Ростовской областиДва района хотят отделиться от Ростовской области из-за проблем с транспортом
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Автобусы#Надежда Пустяк#Транспорт#Голубев#Губернатор#Производство#Аэропорт#Последние новости Ростова на сегодня#Автовокзал#Ростов#18+#Шолохова#Первомайский район#Маршруты#Транспортная инфраструктура#Происшествия#Центральный областной вокзал
Подпишитесь
Жителей Ростовской области защищают от атак ВСУ, но не справляются с ямами и потопом
Сегодня, 16:31
Юрист рассказал, кого из ростовчан перестанут пускать в суды по новым правилам
Сегодня, 15:34
Политолог Сухарь призвал не воспринимать серьезно «сепаратизм» двух районов Дона
Сегодня, 16:46
Мост только для трамваев могут построить в Ростове-на-Дону
Сегодня, 15:32
Губернатор Ростовской области Голубев признался, что посещает игры КВН
Сегодня, 15:33
Жители Гуково пожаловались, что не могут записаться на прием к депутату за помощью
Сегодня, 11:11