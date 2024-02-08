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Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Губернатор Голубев спрогнозировал паводки в мае в Ростовской области

Губернатор Голубев спрогнозировал паводки в мае в Ростовской области

8 февраля 2024, 12:28
Фото: donland.ru
Губернатор Голубев спрогнозировал паводки в мае в Ростовской области
В Ростовскую область может прийти большое количество воды после аномальных снегопадов на севере, сообщил губернатор Василий Голубев.

Глава региона рассказал, что нужно готовиться к весне, так как сложится довольно сложная ситуация. В ближайшую неделю температура ожидается около +10 градусов, ничего таять не будет из-за отсутствия снега, а вся вода ушла в грунт.

«Но к нам придет снег с северной стороны, это произойдет с 1 по 10 мая. После аномального снега в Подмосковье вода может прийти сюда и нам нужно к этому готовиться», — уточнил глава региона.

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Он добавил, что в этих случая можно вводить режимы ЧС и повышенной готовности, даже быстрее, чем они наступают. А сейчас, по его словам, нужно быстро реагировать на обращения людей, связанные с подтоплениями.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Температура#Паводки#Аномальные снегопады
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