Губернатор Голубев спрогнозировал паводки в мае в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Глава региона рассказал, что нужно готовиться к весне, так как сложится довольно сложная ситуация. В ближайшую неделю температура ожидается около +10 градусов, ничего таять не будет из-за отсутствия снега, а вся вода ушла в грунт.
«Но к нам придет снег с северной стороны, это произойдет с 1 по 10 мая. После аномального снега в Подмосковье вода может прийти сюда и нам нужно к этому готовиться», — уточнил глава региона.
Он добавил, что в этих случая можно вводить режимы ЧС и повышенной готовности, даже быстрее, чем они наступают. А сейчас, по его словам, нужно быстро реагировать на обращения людей, связанные с подтоплениями.
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