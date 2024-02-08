Губернатор Голубев заявил, что дороги в Ростове плохие не только из-за погоды

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
У него поинтересовались вопросом состояния дорог и внешнего вида южной столицы. Губернатор согласился с мнением жителей Ростова о том, что дороги в городе сейчас плохие.
Он рассказал, что погодные условия имеют значение, так как «погода в доме — это дело хозяев, в некотором смысле». Городу добавили не менее миллиарда рублей на дороги, плюс планируется вложить еще деньги.
Губернатор рассказал, что работа будет продолжаться не только в Ростове, но и других территориях.
Напомним, 1,5 миллиарда рублей выделено на ремонт дорог Ростова в этом году.