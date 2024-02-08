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Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

Губернатор Голубев заявил, что не только погода виновата в плохих дорогах в Ростове

Губернатор Голубев заявил, что дороги в Ростове плохие не только из-за погоды

8 февраля 2024, 10:18
Фото: rostovgazeta.ru
Губернатор Голубев заявил, что не только погода виновата в плохих дорогах в Ростове
В Ростовской области Василий Голубев заявил, что дороги в донской столице находятся в неудовлетворительном состоянии, сообщил он во время пресс-конференции.

У него поинтересовались вопросом состояния дорог и внешнего вида южной столицы. Губернатор согласился с мнением жителей Ростова о том, что дороги в городе сейчас плохие.

Он рассказал, что погодные условия имеют значение, так как «погода в доме — это дело хозяев, в некотором смысле». Городу добавили не менее миллиарда рублей на дороги, плюс планируется вложить еще деньги.

«Городу нужно не ходить, а бегать»: Голубев признал, что дороги в Ростове плохие
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Губернатор рассказал, что работа будет продолжаться не только в Ростове, но и других территориях.

Напомним, 1,5 миллиарда рублей выделено на ремонт дорог Ростова в этом году.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Дороги#Ростов
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